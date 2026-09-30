La Fórmula 1 continuará este fin de semana su temporada 2026 con una escala particular: el Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir a la máxima categoría después de nueve años. La actividad comenzará el viernes 2 de octubre y culminará el domingo 4 con la carrera, que tendrá nuevamente al argentino Franco Colapinto al volante de uno de los Alpine.

Aunque habitualmente se la menciona como la fecha de Malasia por el lugar donde se desarrollará, oficialmente la competencia conserva la denominación de Gran Premio de Bahréin. Fórmula 1 y FIA resolvieron trasladarla a Sepang ante la imposibilidad de realizarla en su escenario original debido a la situación en Medio Oriente.

Para los seguidores argentinos habrá que madrugar. La primera práctica libre comenzará el viernes a la 1:30, mientras que la segunda sesión será desde las 5:00. El sábado se repetirán los mismos horarios: la tercera práctica arrancará a la 1:30 y la clasificación se disputará a partir de las 5:00.

El momento central llegará el domingo 4 de octubre. La carrera comenzará a las 4:00 de Argentina y tendrá una extensión prevista de 56 vueltas. Los horarios coinciden con los publicados para el evento y con la programación local de Sepang, donde la largada está fijada para las 15:00.

Cronograma de la F1 en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

Horarios de Argentina.

Fórmula 1 · GP en Sepang HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO Horario de Argentina 🇦🇷 VIERNES 2 DE OCTUBRE Práctica Libre 1 01:30 Práctica Libre 2 05:00 SÁBADO 3 DE OCTUBRE Práctica Libre 3 01:30 Clasificación 05:00 DOMINGO 4 DE OCTUBRE 🏁 CARRERA 04:00 Circuito Internacional de Sepang · Malasia

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Un circuito nuevo para Colapinto

Sepang representará además un desafío particular para Franco Colapinto. El argentino nunca compitió profesionalmente en este trazado y llegará luego de su abandono en Azerbaiyán, donde protagonizó un incidente con su compañero Pierre Gasly. Además, deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la grilla.

El circuito malayo tiene 5,543 kilómetros y combina rectas extensas, fuertes frenadas y sectores de curvas rápidas. A eso se suman las altas temperaturas, la humedad y la posibilidad de lluvias intensas, factores históricamente determinantes en Sepang.

En este marco, Colapinto buscará adaptarse rápidamente durante las tres sesiones de entrenamiento antes de afrontar la clasificación. Para Alpine también será un fin de semana con poco margen de error después del abandono de sus dos autos en Bakú.

Después de Sepang, la Fórmula 1 permanecerá en Asia: la siguiente presentación será en Singapur, prevista para el fin de semana del 9 al 11 de octubre.