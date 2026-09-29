La llegada de la primavera encuentra a la Argentina bajo la influencia de El Niño, un fenómeno que continuará activo durante los próximos meses y que aumenta la probabilidad de lluvias superiores a los valores normales en el Litoral. Santa Fe se encuentra entre las provincias donde la evolución de las precipitaciones y los niveles de los cursos de agua será seguida especialmente durante la temporada.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones del ENOS corresponden actualmente a una fase cálida, conocida como El Niño. Para el trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2026, los modelos dinámicos y estadísticos considerados por el organismo otorgan una probabilidad del 100% a la continuidad del fenómeno.

Además, el SMN señala que durante los episodios de El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral argentino, junto con una mayor frecuencia de eventos de lluvias intensas.

Este escenario no significa que necesariamente se produzcan inundaciones en Santa Fe ni que las precipitaciones sean permanentes. Los pronósticos climáticos describen tendencias para períodos prolongados y no permiten determinar con anticipación la ocurrencia de una tormenta o un evento de inundación en una localidad determinada.

Sin embargo, el comportamiento esperado requiere seguimiento debido a que períodos de precipitaciones persistentes pueden generar saturación de los suelos, complicaciones en los sistemas de drenaje y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

En este marco, organismos nacionales mantienen activo un esquema de seguimiento hidrometeorológico para la temporada de El Niño 2026-2027, con boletines periódicos sobre las principales cuencas y posibles escenarios.

Para Santa Fe, la atención está puesta particularmente en el comportamiento de las lluvias durante la primavera y el verano. El SMN explicó que la fase cálida del ENOS favorece precipitaciones superiores a las normales en el Litoral, aunque los acumulados concretos dependerán también de otros factores atmosféricos.

Por otro lado, las proyecciones internacionales mantienen una elevada probabilidad de continuidad de El Niño durante el verano 2026-2027, por lo que el seguimiento se extenderá durante los próximos meses.

Ante este escenario, las recomendaciones oficiales apuntan al mantenimiento de canales y sistemas de escurrimiento, el seguimiento de los pronósticos y alertas meteorológicas y la coordinación preventiva entre organismos provinciales, municipios y comunas.

La evolución de El Niño será actualizada periódicamente. Por ese motivo, las proyecciones de largo plazo deberán complementarse con los pronósticos y alertas de corto plazo para determinar situaciones concretas de riesgo.