La Fiscalía y la defensa pública acordaron penas de 29 años de prisión para Daniel Rubén Lescano y de 28 años para Walter Ariel Carmona en la causa por el homicidio de Franco Demarchi. El convenio de juicio abreviado será tratado por un tribunal santafesino, que deberá decidir si lo homologa. Las penas propuestas todavía no están aprobadas.

El acuerdo modifica el rumbo previsto para el proceso: en octubre de 2025, la Fiscalía había ratificado que el caso llegaría a un juicio por jurados populares. Con el convenio firmado por el fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra y la defensa, las partes plantean penas de duración determinada en lugar de la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

La audiencia está prevista para el martes a las 13 en la Sala 3 de los Tribunales de Santa Fe. Los jueces María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro integrarán el tribunal encargado de analizar los fundamentos del acuerdo y resolver si corresponde aprobarlo.

Familiares de Demarchi viajarán desde Sancti Spíritu para asistir, en una comitiva encabezada por su padre, Rubén Demarchi. La familia adelantó que pretende hacer uso de la palabra ante los magistrados para expresar su postura sobre el cambio de procedimiento y las penas convenidas.

Demarchi tenía 28 años y fue asesinado el 21 de julio de 2023 en el barrio Roma de la capital provincial. Había viajado desde Sancti Spíritu con un amigo en su camioneta Toyota Hilux para comprar una motocicleta Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos que había visto publicada en redes sociales. Llevaba 1.200.000 pesos para concretar la operación.

El encuentro se había pactado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid. Según la reconstrucción de la investigación, la oferta de venta era un engaño: al llegar, los dos jóvenes fueron interceptados por tres hombres armados. Demarchi aceleró para escapar y recibió un disparo en la cabeza. La camioneta chocó contra una vivienda y su acompañante sobrevivió.

La Fiscalía atribuye a Carmona la organización del encuentro mediante un perfil falso. De acuerdo con la investigación y las pericias telefónicas, habría coordinado la maniobra desde una dependencia policial donde estaba alojado.

Lescano, por su parte, se encontraba prófugo al momento del homicidio, tras haberse escapado de la Comisaría 2ª de Santa Fe, donde cumplía prisión preventiva por una tentativa de homicidio. Ahora, la resolución sobre el convenio firmado quedará en manos del tribunal.

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