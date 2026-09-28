El fiscal Iván Gastón Raposo solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo para V.R.R., el camionero acusado por la muerte de un motociclista en Venado Tuerto. El pedido incluye diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, accesorias legales y las costas del proceso.

La acusación es por homicidio culposo agravado en accidente de tránsito. La Fiscalía sostiene que el conductor atravesó un cruce con el semáforo en rojo y provocó la colisión fatal. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse en el juicio oral, que comenzará el 6 de octubre ante un tribunal unipersonal presidido por la jueza Andrea Cavallero.

El siniestro ocurrió el 11 de diciembre de 2023, alrededor de las 16, en la intersección de 12 de Octubre y Brown. V.R.R. conducía un camión Iveco con semirremolque y la víctima, identificada como L.A.C., circulaba en una motocicleta Mondial Dax.

Según la reconstrucción de la acusación, el camión se interpuso en la trayectoria de la moto al avanzar sobre el cruce con la señal que le impedía pasar. El motociclista impactó contra el lateral derecho del vehículo de carga y murió en el lugar.

El análisis de la secuencia de los semáforos es uno de los elementos centrales del planteo fiscal. De acuerdo con la ampliación de la pericia accidentológica citada por la Fiscalía, el camión estaba a 78,40 metros de la senda peatonal cuando la luz ya se encontraba en amarillo y llegó a ese sector cuando había cambiado a rojo.

Ese informe señala, además, que no se observaron vehículos ni obstáculos por delante que impidieran al conductor visualizar el semáforo. Para Raposo, la conducción imprudente y antirreglamentaria atribuida al acusado generó el riesgo que se concretó en la muerte del motociclista.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación reunió registros de cámaras de seguridad, testimonios, actuaciones policiales e informes sobre el funcionamiento de los semáforos. También incorporó la pericia accidentológica y su ampliación, junto con la autopsia, que determinó como causa de muerte un traumatismo abierto de cráneo.

El pedido de pena deberá ser evaluado en el debate oral, a partir de la producción y valoración de las pruebas.