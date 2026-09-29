Sancti Spíritu celebra sus 126 años con festejos populares

Sancti Spíritu se prepara para celebrar sus 126 años con una nueva edición de los Festejos Populares, programados para el sábado 3 de octubre en Plaza San Martín. Según la convocatoria difundida por la organización, las actividades comenzarán a partir de las 16 y estarán destinadas a vecinos de la localidad y visitantes de la región.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la comunidad del departamento General López. La convocatoria anticipa una jornada con diferentes propuestas, aunque en la información suministrada no se encuentra detallado el cronograma completo de espectáculos y actividades.

El festejo tendrá como escenario central la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos de referencia de la localidad. La elección permitirá concentrar allí las distintas actividades previstas durante la jornada.

Sancti Spíritu tiene sus antecedentes como pueblo actual a comienzos del siglo XX. Los registros históricos señalan una reunión realizada el 30 de septiembre de 1900 en la estación ferroviaria, impulsada por Guillermo López, su hermano Alfredo y vecinos del lugar, con la finalidad de avanzar en la creación del pueblo.

En este marco, la celebración de los 126 años recuperará parte de esa historia y tendrá como eje el encuentro de la comunidad.

La convocatoria difundida en redes sociales invita al público a acercarse desde las 16. Hasta el momento, en el material suministrado no se detallaron los horarios individuales de las diferentes propuestas, artistas o espectáculos que podrían integrar la programación. Por ese motivo, cualquier información adicional sobre esas actividades deberá quedar sujeta a la comunicación oficial de los organizadores.

La celebración se desarrollará además durante un fin de semana y podría generar movimiento de visitantes provenientes de localidades cercanas, aunque no se difundieron estimaciones oficiales de concurrencia.

Los festejos populares constituyen una de las actividades centrales previstas para recordar el aniversario de Sancti Spíritu. La cita quedó establecida para el sábado 3 de octubre, desde las 16, en Plaza San Martín.

En los próximos días podrían conocerse mayores precisiones sobre la programación, los espectáculos y la organización de la jornada.