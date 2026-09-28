El fiscal Federico Aranda citó a declarar a dos empleados con responsabilidades jerárquicas de Rosental Inversiones en la investigación por las denuncias de 27 inversores contra la financiera Ciag SRL, en Rosario. Según informó La Política Online, los reclamos involucran al menos cuatro millones de dólares y apuntan al presunto desvío de fondos hacia inversiones en Argentina y otros países.

Los convocados fueron Santiago Freites, gerente del área de desarrollos inmobiliarios de Rosental, y Jorgelina Vallejos, quien le sigue en jerarquía. El medio consignó que Freites prestó declaración bajo juramento. La citación a declarar no equivale a una imputación.

Después de esas convocatorias, Aranda renunció al Ministerio Público de la Acusación. De acuerdo con la publicación, esa salida deja por tercera vez sin fiscal a cargo una causa que lleva más de tres años de trámite. Una abogada que trabaja en el caso advirtió a La Política Online que los hechos investigados prescribirían en diciembre; el material no precisa el año de ese plazo ni aporta una resolución judicial que lo establezca.

Los denunciantes señalan como responsable del presunto desfalco a Paula Allegranza, viuda de Juan Carlos Culhane, fundador de Ciag, fallecido en 2017. Sostienen que ella continuó la actividad de la financiera y que percibe rendimientos de inversiones realizadas con dinero de los ahorristas. Esas afirmaciones forman parte de la acusación de los inversores y no aparecen respaldadas en el material por una sentencia.

Para sostener su reclamo, las víctimas mencionan resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, registros de inversiones y correos electrónicos. Afirman que esos documentos permiten reconstruir el recorrido del dinero y localizar bienes para procurar su recuperación. Entre las inversiones identificadas señalan lofts y cocheras en Rosario, terrenos en Casilda y participaciones en emprendimientos gastronómicos y hoteleros de Asunción y Lima.

Según la reconstrucción publicada, el primer fiscal del caso, Miguel Moreno, ordenó secuestrar documentación y soportes informáticos en Rosental después de recibir correos aportados por el denunciante Guillermo Giordana. Los inversores interpretan esos intercambios como evidencia de que Allegranza conocía las operaciones y cobraba sus rendimientos.

Esa versión difiere de la posición que Allegranza expresó en una declaración testimonial espontánea: sostuvo que desconocía el ámbito financiero y las operatorias de su marido. Aunque los denunciantes cuestionan que nunca haya sido convocada como sospechosa, el propio relato registra esa presentación testimonial.

La causa también alcanzó al exempleado de Ciag Luis Roatta, quien fue imputado, estuvo detenido y accedió a una probation. Roatta afirmó que había enviado a las víctimas información sobre movimientos y destinos de las inversiones. El material disponible no incluye una respuesta de Rosental a los señalamientos de los denunciantes.