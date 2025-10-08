El homicidio de Franco Demarchi irá a juicio por jurados en Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que la investigación por el homicidio de Franco Demarchi, ocurrido el 21 de julio de 2023 en el barrio Roma de Santa Fe capital, llegó a su fin y será elevada a juicio.

El fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra adelantó que presentará la acusación formal en noviembre, solicitando prisión perpetua para los dos principales imputados.

El joven, de 23 años y oriundo de Sancti Spíritu, había viajado a Santa Fe para comprar una motocicleta Honda Tornado ofrecida a través de Facebook. Pero la transacción resultó ser una trampa: fue emboscado y baleado cuando intentó escapar del robo. El disparo que recibió en la cabeza le provocó la muerte instantánea, y su camioneta terminó estrellándose contra una vivienda cercana.

De acuerdo con la investigación, el supuesto vendedor era Walter Carmona, quien en ese momento se encontraba detenido en la comisaría 6ª de Santa Fe. Desde su celda, habría organizado el encuentro y facilitado la emboscada a su cómplice, Daniel “Monito” Lescano, quien permanecía prófugo desde 2022 tras escapar de la seccional 2ª, donde estaba preso por un intento de homicidio.

Lescano fue recapturado en noviembre de 2023, luego de una serie de allanamientos. La Fiscalía lo acusa de haber participado en otros hechos violentos y estafas bajo la misma modalidad de falsas ventas en redes sociales.

En una audiencia reciente, el juez Pablo Spekuljak resolvió prorrogar por nueve meses la prisión preventiva de Lescano, ante el pedido del fiscal Lacuadra, quien advirtió que su liberación podría poner en riesgo la investigación o a los testigos.

Con la etapa de instrucción cerrada, el caso será elevado a juicio por jurados, un mecanismo que la provincia de Santa Fe aplica en delitos graves como el homicidio calificado.

De concretarse, será uno de los debates más resonantes del año en los tribunales provinciales, tanto por la crueldad del hecho como por el impacto social que tuvo en la comunidad de Sancti Spíritu, que en 2023 se movilizó masivamente para pedir justicia por Franco.