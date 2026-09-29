Hallaron un antiguo proyectil en una vivienda de Maggiolo

Un objeto con características compatibles con una antigua munición o proyectil de artillería fue encontrado este martes 29 de septiembre en una vivienda desocupada de Maggiolo. El hallazgo motivó la intervención policial y la convocatoria de especialistas en explosivos para determinar exactamente de qué elemento se trata.

La pieza había sido localizada inicialmente dentro de una casa que se encontraba sin ocupantes y posteriormente fue trasladada hasta la Casa de la Cultura de la localidad. En un primer momento, debido a su apariencia, se consideró que podría tratarse de un objeto antiguo con eventual interés histórico.

Sin embargo, las características del elemento generaron dudas sobre su seguridad y motivaron la intervención de personal de la Comisaría 11ª de Maggiolo.

En el procedimiento participaron el inspector Martín Arce, responsable de la dependencia policial, el inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte.

Según la información conocida hasta el momento, Berte advirtió que el objeto debía ser manipulado con precaución a partir de conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino.

Ante esa situación se resolvió adoptar medidas preventivas. La pieza fue colocada dentro de un recipiente con arena y posteriormente trasladada hacia un sector aislado, con el objetivo de evitar el contacto y la manipulación por parte de otras personas.

Además, se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II.

Los especialistas deberán determinar ahora qué tipo de elemento fue encontrado, cuál sería su procedencia, cuándo pudo haber sido fabricado y, fundamentalmente, si conserva algún componente que pueda representar un riesgo.

Las actuaciones también fueron puestas en conocimiento del fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien dispuso el seguimiento de las diligencias correspondientes.

La antigüedad todavía no está confirmada

Uno de los interrogantes gira alrededor de los años que podría tener la pieza. Por sus características externas se planteó preliminarmente la posibilidad de que corresponda a comienzos del siglo XX y que, por lo tanto, pueda superar los cien años de antigüedad.

Sin embargo, se trata de una versión no confirmada, ya que hasta el momento no se difundió el resultado de un análisis técnico que permita establecer su fecha de fabricación.

También permanece pendiente establecer si se trata efectivamente de una munición de artillería y cuál es su estado actual.

En este marco, cualquier posibilidad de conservar el objeto como una pieza de interés histórico dependerá primero de que la Brigada de Explosivos descarte completamente su peligrosidad.

Hasta que finalicen las pericias, el elemento permanecerá aislado y bajo medidas preventivas. El informe de los especialistas será el que permita conocer finalmente qué fue lo encontrado y si la pieza tiene realmente la antigüedad que se presume.