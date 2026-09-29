La Facultad Regional de Venado Tuerto informó sobre las lluvias

El relevamiento reúne registros aportados por meteorólogos aficionados de la zona y abarca desde las 9 del lunes 28 de septiembre hasta las 9 del martes 29.
Regionales29/09/2026 Oscar A. Canavese

La Facultad Regional de Venado Tuerto emitió un informe sobre las lluvias caídas en la región durante las 24 horas comprendidas entre las 9 del lunes 28 de septiembre y las 9 del martes 29.

La Facultad Regional de Venado Tuerto informó sobre las lluvias

El relevamiento se confecciona con datos aportados por meteorólogos aficionados de la zona. Esos registros se reúnen en un mapa de lluvia correspondiente al período informado.

El texto disponible anuncia la emisión del informe, pero no incluye los valores del mapa ni un detalle de los acumulados por localidad. Por ese motivo, la información aportada no permite precisar cuántos milímetros se registraron en cada punto, identificar dónde llovió más ni establecer diferencias entre las localidades.

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