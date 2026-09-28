Un joven de 23 años murió este domingo después de un choque frontal entre dos automóviles sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 922, en la localidad de Florencia, al norte de Santa Fe. La víctima fue identificada como Pablo Maximiliano Cantero, domiciliado en esa localidad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:45 e involucró a un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. Cantero conducía el Corsa en sentido norte-sur, mientras que el otro vehículo avanzaba en dirección contraria. Al volante del Corolla iba José Luis Soto, oriundo de la provincia de Corrientes.

Los dos conductores quedaron atrapados dentro de sus vehículos como consecuencia del impacto. Bomberos Voluntarios de la zona intervinieron para liberarlos y permitir que recibieran asistencia sanitaria.

Tras el rescate, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 trasladó a ambos para su atención médica. Cerca de las 17:40, el Hospital de Villa Ocampo confirmó el fallecimiento de Cantero. La información disponible no precisa el estado de salud de Soto ni aporta detalles sobre las lesiones que sufrió.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia, con apoyo de personal de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy. Su intervención abarcó tanto el operativo de rescate como las actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión.

Las causas del choque permanecen bajo investigación. Aunque se conoce el sentido en el que circulaba cada automóvil, no se informó qué circunstancias llevaron al impacto frontal ni se determinaron responsabilidades.

La circulación sobre la ruta 11 estuvo interrumpida durante varias horas debido a las tareas de emergencia y a los trabajos periciales posteriores.