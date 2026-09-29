Un hombre denunció que seis delincuentes ingresaron a su vivienda de Juárez Celman al 100 bis, en Rosario, durante la noche del lunes y lo golpearon para robarle dinero, una camioneta y distintos objetos. La Dodge azul fue localizada horas después en inmediaciones de Acevedo al 8500. La investigación continúa para identificar a los autores del asalto.

Según el relato que la víctima aportó a la Policía, dos de los seis asaltantes estaban armados. El hombre indicó que recibió golpes en la espalda durante el robo, aunque manifestó que no necesitaba asistencia médica.

En la denuncia detalló que los delincuentes se llevaron $700.000, 2.500 dólares y 50 euros. También señaló que sustrajeron dos televisores, un microondas y tres teléfonos iPhone, además de documentación, llaves y pertenencias personales.

La camioneta Dodge azul fue utilizada para concretar la sustracción del vehículo de la vivienda y posteriormente fue hallada en la zona de Acevedo al 8500. Allí se realizaron las actuaciones correspondientes. La información disponible da cuenta de la localización de la camioneta, pero no precisa si también se recuperaron el dinero o los demás bienes denunciados como robados.