Venado Tuerto: piden seis años de prisión para un camionero

El fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo para un camionero acusado de causar la muerte de un motociclista. La acusación sostiene que atravesó un cruce con el semáforo en rojo y se interpuso en la trayectoria de la víctima. Su responsabilidad penal deberá resolverse en el juicio oral.

El pedido incluye diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, accesorias legales y costas del proceso. Raposo formuló la acusación por homicidio culposo agravado en accidente de tránsito, a partir de un siniestro ocurrido el 11 de diciembre de 2023.

La colisión se produjo alrededor de las 16, en la intersección de boulevard 12 de Octubre y calle Brown. Según informó Venado24, la víctima era Leandro Adrián Cabral, de 30 años, y el acusado fue identificado con las iniciales V.R.R.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el imputado conducía un camión Iveco con semirremolque cuando atravesó la intersección. La motocicleta Mondial Dax impactó contra el lateral derecho del camión y su conductor falleció en el lugar. La autopsia incorporada a la investigación determinó que la muerte se produjo por un traumatismo abierto de cráneo.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la secuencia de funcionamiento del semáforo. Según la ampliación de la pericia accidentológica citada por la Fiscalía, el camión estaba a 78,40 metros de la senda peatonal cuando la señal ya se encontraba en amarillo y llegó a ese sector con la luz roja.

Ese informe también señala que no se observaron vehículos ni obstáculos por delante que impidieran al conductor visualizar el semáforo. Para Raposo, la conducción imprudente y antirreglamentaria que atribuye al acusado generó el riesgo que terminó en la colisión fatal.

La investigación reunió registros de cámaras de seguridad, testimonios, actuaciones policiales e informes sobre el funcionamiento de los semáforos, además de la pericia accidentológica y su ampliación. Esos elementos forman parte de la prueba que sustenta el pedido de pena.

Según publicó Venado24, el debate oral se realizará el martes 6 de octubre y estará encabezado por la jueza Andrea Cavallero. En esa instancia se deberá producir y valorar la prueba para resolver la acusación.