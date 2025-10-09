Sancti Spíritu: Fiscalía pedirá juicio por jurados en el caso Franco Demarchi

El fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra informó que la investigación por el homicidio de Franco Demarchi, ocurrido el 21 de julio de 2023 en Sancti Spíritu, ya está concluida y que la causa podría llegar a juicio por jurados en los próximos meses.

Durante una audiencia realizada esta semana en Tribunales, el juez Pablo Spekuljak resolvió prorrogar por nueve meses la prisión preventiva de Daniel “Monito” Lescano, uno de los imputados, a pesar de que la Fiscalía había solicitado un año. La defensa pública, a cargo de Sebastián Amadeo, pidió que no se extienda el encarcelamiento más allá de los dos años que prevé la ley, argumentando que la causa “ya debería estar concluida”.



Lacuadra explicó que el expediente ya cuenta con todas las pruebas necesarias y que en noviembre presentará la acusación formal. Detalló que durante el proceso se realizaron numerosas pericias balísticas y análisis de teléfonos celulares secuestrados, lo que implicó un trabajo extenso de organización de la evidencia.

El fiscal también remarcó la cantidad de víctimas y testigos que deberán declarar en el juicio, lo que refuerza la necesidad de mantener la prisión preventiva de Lescano, ya que su liberación podría intimidar a quienes participen del debate. Además, recordó que el imputado ya se fugó de una comisaría donde cumplía prisión preventiva y permaneció prófugo varios meses, durante los cuales habría cometido nuevos delitos, hasta ser recapturado en allanamientos recientes.



El homicidio de Franco Demarchi, que conmocionó a la localidad de Sancti Spíritu, avanza así hacia una instancia clave: la posibilidad de un juicio por jurados, modalidad que permitiría que ciudadanos comunes participen en la definición de la responsabilidad penal de los acusados.