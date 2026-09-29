Essen obtuvo la certificación como Empresa B tras una evaluación de su gestión en cinco dimensiones: gobernanza, trabajadores, comunidad, medioambiente y clientes. La compañía, nacida en Venado Tuerto y con su planta productiva en esa ciudad, asumió nuevos compromisos de mejora continua junto con la revisión de sus prácticas.

El reconocimiento comprende un modelo que combina la actividad económica con objetivos sociales y ambientales. El proceso permitió medir y sistematizar acciones que la fabricante de productos para la cocina ya desarrollaba y establecer compromisos para las próximas etapas de su crecimiento.

Según la información difundida por la empresa, Essen es la primera compañía de Venado Tuerto en alcanzar esta certificación. Su incorporación se produce en una comunidad que, de acuerdo con esos mismos datos, reúne en Argentina a 350 Empresas B de 16 provincias.

Entre los indicadores ambientales informados, la compañía señala que utiliza aproximadamente un 60% de aluminio reciclado en su producción y que su planta de tratamiento de efluentes procesa alrededor de 8.000 litros diarios. También reporta la incorporación de paneles solares, medidas de eficiencia energética y controles sobre el consumo de agua y las emisiones gaseosas.

La empresa sostiene que sus productos son completamente reciclables y están diseñados para una larga vida útil. Además, informa que permiten ahorrar hasta un 70% de energía al cocinar, según mediciones que identifica como avaladas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El material difundido no detalla las condiciones de esa comparación.

La recuperación de materiales también forma parte de las acciones descriptas. Mediante el Plan Canje, los clientes pueden entregar un producto Essen usado como parte de pago de uno nuevo. A esto se suman iniciativas para reducir el papel y los plásticos utilizados en los embalajes.

En materia de seguridad, Essen informa que realiza controles de materias primas, inspecciones durante la fabricación y estudios de migración en laboratorios certificados. También menciona respaldos de organismos e instituciones vinculados con la seguridad alimentaria y la salud, entre ellos ASSAL, la Fundación Cardiológica Argentina, APSAL y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.

La dimensión social incluye a su red de Emprendedoras y Emprendedores Independientes, que constituye su único canal de venta directa. Según los datos comunicados por la compañía, para seis de cada diez integrantes esa actividad representa su principal o única fuente de ingresos. En Venado Tuerto, la firma también menciona su impulso al Refugio Canino entre las iniciativas comunitarias.

Los compromisos hacia adelante incluyen revisar materiales, proveedores, procesos, logística, embalajes y la disposición final de los productos. La certificación incorpora así una evaluación continua de esas prácticas al desarrollo de una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria.

Leé también

Venado Tuerto: Fiscalía pidió un año de prisión por Pluto

Detuvieron al jefe y subjefe de Microtráfico en Venado Tuerto

Pullaro inauguró el Gasoducto Regional Sur en Venado Tuerto