La natación argentina cerró su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 28 medallas. El balance definitivo fue de siete preseas doradas, ocho plateadas y 13 de bronce, una producción que convirtió a esta disciplina en la que más podios aportó hasta ese momento a la delegación nacional.

Las competencias se desarrollaron en el Invencible Centro Acuático Provincial, en Rosario, donde durante las diferentes jornadas el equipo argentino tuvo presencia sostenida en pruebas individuales y relevos.

En la jornada de cierre llegaron otras tres medallas. Malena Santillán consiguió la plata en los 400 metros libres femeninos con un registro de 4:15.05, detrás de la brasileña Gabrielle Roncatto, que marcó 4:14.45. Beatriz Pimentel, también de Brasil, completó el podio.

Además, la posta argentina de 4x100 metros combinados mixtos integrada por Cecilia Dieleke, Santiago Grassi, Macarena Ceballos y Matías Chaillou finalizó segunda con un tiempo de 3:51.08. Brasil obtuvo el oro con 3:50.43 y Chile quedó tercero con 3:51.95.

El tercer podio del cierre fue para Santiago Grassi, quien terminó tercero en los 50 metros libres masculinos con 22.33 segundos. El brasileño Pedro Silva ganó la prueba con 21.91 y el venezolano Jorge Otaiza fue segundo con 22.29.

Entre las actuaciones argentinas de las jornadas anteriores sobresalieron Macarena Ceballos, ganadora en pruebas de pecho, Cecilia Dieleke en espalda y Malena Santillán en los 200 metros espalda. También hubo medallas en relevos y en diferentes pruebas masculinas y femeninas.

Por otro lado, al concluir la competencia, la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos entregó al equipo argentino una copa correspondiente al segundo puesto sudamericano absoluto de natación.

El resultado de 28 medallas está confirmado por distintas fuentes oficiales y periodísticas. Sin embargo, la definición de esta campaña como la mejor o una “cosecha histórica” no pudo comprobarse mediante una comparación integral con todas las ediciones anteriores y debe considerarse, por el momento, una versión no confirmada.

Con la actividad en la pileta finalizada, la delegación nacional continuará compitiendo en otras disciplinas hasta el cierre de los Juegos, previsto para el 26 de septiembre.