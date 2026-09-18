Argentina superó la barrera de las 100 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y comenzó este viernes 18 de septiembre ubicada en el segundo puesto de la clasificación general. Tras cinco jornadas de competencia, la delegación nacional acumula 31 oros, 28 platas y 42 bronces, para un total de 101 preseas.

Brasil continúa al frente con 117 medallas, distribuidas en 41 de oro, 43 de plata y 33 de bronce. Colombia completa los tres primeros lugares con 73 preseas: 30 doradas, 24 plateadas y 19 de bronce. Chile aparece cuarto con 55 y Venezuela quinto con 51.

El dato central para interpretar la tabla es que las posiciones no se establecen por el total de podios. El primer criterio es la cantidad de medallas de oro; posteriormente se consideran las platas y los bronces. Por eso, aunque Argentina aventaja a Colombia por 28 preseas en el acumulado, entre ambas delegaciones existe una diferencia de apenas un título: 31 contra 30.

La jornada del jueves permitió a Argentina pasar de un corte previo de 88 medallas a las 101 actuales. Entre los resultados estuvieron las actuaciones en remo, tiro deportivo, BMX Racing, pentatlón moderno, bochas, esgrima y boxeo.

Uno de los oros llegó desde la Laguna Setúbal. Rodrigo Enríquez y Santino Menin ganaron el doble par ligero masculino de remo y superaron a la dupla venezolana integrada por José Guiu y César Amaris. Además, el equipo argentino sumó otras preseas en las pruebas de remo disputadas en Santa Fe.

Por otro lado, Fernanda Russo obtuvo el primer puesto en rifle de aire femenino a 10 metros. La argentina terminó por delante de la brasileña Geovana Meyer y la peruana Sara Vizcarra. El resultado significó otro aporte de oro para una delegación que terminó el día con 31 títulos.

El medallero después de cinco jornadas queda encabezado por Brasil con 41 oros, seguido por Argentina con 31, Colombia con 30, Chile con 17 y Venezuela con 15. Perú y Ecuador suman siete títulos cada uno, mientras Uruguay aparece luego con cuatro.

Además, los Juegos continuarán hasta el 26 de septiembre, por lo que todavía resta una parte importante del programa deportivo. La sexta jornada incorpora nuevas definiciones y mantiene abierta la posibilidad de modificaciones en todas las posiciones.

Para la delegación argentina, el dato inmediato está tanto en haber superado las 100 medallas como en la diferencia de oros respecto de sus principales competidores: está diez títulos detrás de Brasil y uno por encima de Colombia cuando todavía quedan ocho días de competencia.