El teatro de Villa Cañás volvió a cruzar los límites de la ciudad. El elenco de “Mi mujer se llama Mauricio” se presentó el viernes 11 de septiembre en Arribeños, provincia de Buenos Aires, y dos de sus integrantes, Miguel Montenegro y Alejandro Carmarán, visitaron “La Nota del Día” de Sonic TV para contar cómo vivieron la experiencia.

Según relataron, el grupo llegó a la localidad bonaerense durante la tarde para preparar la escenografía y realizar los ajustes necesarios antes de la función. Los actores destacaron las condiciones del espacio, con un escenario amplio, camarines y equipamiento técnico recientemente incorporado.

Uno de los datos que sorprendió al grupo fue la cantidad de espectadores. La expectativa inicial estaba situada entre 40 y 50 personas, pero la concurrencia terminó siendo mayor. Los protagonistas no precisaron el número definitivo de asistentes, por lo que no corresponde hablar de sala llena.

“Desde que empezó la obra hasta que terminó se reían”, contó Montenegro al describir la respuesta del público. Carmarán coincidió y aseguró que la recepción superó las expectativas que el elenco tenía antes de viajar.

La llegada a Arribeños surgió a partir del contacto previo con integrantes del ambiente teatral de esa localidad. Ese vínculo abrió la posibilidad de llevar la producción fuera de Villa Cañás y avanzar con una nueva función de la comedia.

“Mi mujer se llama Mauricio” es una comedia de enredos del dramaturgo francés Raffy Shart, una pieza que tuvo distintas versiones y temporadas en Argentina. En la trama, una crisis matrimonial y una relación extramatrimonial desencadenan una serie de confusiones cuando un hombre intenta convencer a Mauricio para que se haga pasar por su esposa.

Durante la entrevista, los actores también hablaron del recorrido personal que los llevó al escenario. Montenegro recordó que sus primeras experiencias surgieron a partir de actividades vinculadas a la escuela de su hija y que posteriormente comenzó a formarse y participar de diferentes producciones locales.

Por otro lado, el elenco ya piensa en darle continuidad al espectáculo. La intención es sumar nuevas localidades y no descartan regresar al escenario en Villa Cañás. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna nueva función confirmada. También mencionaron la posibilidad de trabajar sobre otra obra durante 2027, aunque ese proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar.

La próxima etapa dependerá ahora de las invitaciones y de las fechas disponibles. Mientras tanto, “Mi mujer se llama Mauricio” continúa siendo la producción con la que el grupo busca ampliar su recorrido regional.