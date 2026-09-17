AUH: cambia el trámite para cobrar el 20% retenido

El sistema para acreditar los requisitos vinculados con el cobro del 20% reservado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo funcionamiento. El Gobierno nacional dispuso ampliar la verificación automática de los controles sanitarios, vacunación y escolaridad mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida entró en vigencia desde su publicación, aunque ANSES todavía deberá disponer las normas y procedimientos necesarios para su implementación.

La AUH mantiene los requisitos vigentes. Para niños y niñas de hasta 4 años inclusive deben acreditarse los controles sanitarios y el cumplimiento del plan de vacunación. A partir de los 5 años se agrega la acreditación del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

La diferencia estará en la forma de comprobar esos requisitos. ANSES podrá obtener los datos directamente mediante un intercambio de información con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. Cuando los registros oficiales permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones, el titular no tendrá que volver a presentar esa documentación.

Qué ocurre con el 20% reservado

Para los niños y niñas de hasta 4 años hay una disposición específica. Si el sistema comprueba automáticamente los controles sanitarios y la vacunación, el 20% reservado se liquidará de manera mensual junto con el 80% restante de la AUH.

Este mecanismo, sin embargo, no nació con la resolución publicada este jueves. La verificación automática para los menores de hasta 4 años había sido incorporada mediante la Resolución 1170/2025. La nueva normativa extiende el cruce automático de datos a las condiciones de salud y educación correspondientes al resto de los beneficiarios.

En el caso de los niños y adolescentes desde los 5 años, la Resolución 508/2026 establece la acreditación automática de los requisitos, aunque no determina expresamente que el 20% reservado vaya a incorporarse mensualmente al pago, como sí lo hace para los menores de 4 años. Los procedimientos y plazos deberán ser establecidos por ANSES.

Qué pasa si los datos no aparecen

La presentación de documentación tampoco desaparece por completo. Si la información sanitaria o educativa no está disponible en los registros oficiales o necesita ser complementada, el titular podrá presentar los certificados correspondientes ante ANSES.

Además, el Ministerio de Capital Humano señaló que la modificación apunta a reducir trámites presenciales y verificar los datos directamente en las fuentes oficiales.

En este marco, el principal cambio pasa por el intercambio automático de información entre organismos. Los requisitos continúan vigentes y, en los casos donde el sistema no pueda corroborarlos, seguirá existiendo una instancia para presentar la documentación necesaria.