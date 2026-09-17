El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este jueves un nuevo capítulo con la exhibición de videos correspondientes al allanamiento realizado en 2018 en el departamento donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta. El material fue reproducido a pedido de la fiscal Fabiana León durante la declaración del comisario Juan Carlos Barrales, quien participó del procedimiento.

Las imágenes corresponden al operativo realizado el 23 de agosto de 2018 en el inmueble ubicado en la zona de Juncal y Uruguay. Durante la audiencia pudo observarse el ingreso de los efectivos y parte del recorrido realizado por los distintos ambientes del departamento.

Barrales relató ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 que el procedimiento se desarrolló de manera escalonada y con registro audiovisual. Además, señaló que detrás de una cama encontraron una puerta blindada que conducía a un vestidor o placard. Según explicó, la puerta se cerró durante la inspección y una persona que se presentó como secretario privado de la expresidenta colaboró para volver a abrirla.

El comisario también mencionó la presencia de obras de arte y otros objetos que consideró de posible valor económico o sentimental. Esas afirmaciones corresponden al testimonio brindado durante el juicio y no implican, por sí mismas, una determinación sobre el origen o la situación patrimonial de esos bienes.

En este marco, la Fiscalía buscó utilizar las filmaciones para reconstruir las características del allanamiento y distintos aspectos del inmueble. Según la acusación, el departamento habría sido uno de los lugares vinculados con el presunto traslado o almacenamiento de dinero proveniente de pagos ilegales. Esa circunstancia forma parte de la hipótesis que se encuentra sometida a debate y no debe considerarse un hecho probado hasta que exista una resolución judicial sobre el fondo del caso.

Por otro lado, Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, pidió detener la reproducción de las imágenes. Sostuvo que mostrar sectores del domicilio y pertenencias personales afectaba la intimidad de su defendida y cuestionó la necesidad de exhibir íntegramente el material. La fiscal León defendió su incorporación al considerar que se trataba de elementos vinculados con un juicio oral y público.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron permitir que la proyección continuara, aunque con indicaciones para focalizarse en los sectores considerados relevantes. Germán Castelli votó en disidencia.

El juicio continúa ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 y comprende a Cristina Kirchner junto con exfuncionarios, empresarios y otros acusados. La Fiscalía sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal vinculado con contratos estatales, mientras que las defensas rechazan distintos aspectos de la acusación y de las pruebas incorporadas al expediente.