River Plate presentó una nueva intervención en el estadio Monumental con la renovación de la fachada exterior correspondiente a la tribuna Sívori. El trabajo incorporó tecnología LED para iluminar una bandera de 157 metros con los colores rojo y blanco del club y se integra al programa de remodelaciones que atraviesa el escenario de Núñez.

La nueva instalación incluye más de 1.000 metros de tiras LED de alta eficiencia. Además, según la información difundida sobre los trabajos, el sistema posee un tratamiento especial destinado a conservar la intensidad del color rojo incluso durante las horas de mayor luminosidad.

La intervención exterior coincide con otras tareas realizadas en las últimas semanas dentro del Monumental. Uno de los principales trabajos estuvo concentrado en el campo de juego, que recuperó su composición híbrida de 95% de césped natural y 5% de material sintético.

El proceso de recuperación del terreno estuvo condicionado por las bajas temperaturas, las lluvias y la realización de recitales. En este marco, River incorporó equipos de iluminación artificial para estimular la fotosíntesis en sectores específicos del campo y complementar el sistema de calefacción existente.

Estas modificaciones tendrán su primera prueba deportiva este sábado, cuando River reciba a Huracán por el Torneo Clausura. Posteriormente, el estadio quedará vinculado a la agenda de la Selección Argentina durante la próxima ventana internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino mantiene oficialmente programados dos encuentros en Núñez: frente a Burkina Faso, el 3 de octubre, y ante Benín, el martes 6. Sin embargo, sobre el primero existe una versión no confirmada oficialmente que indica que podría trasladarse a la Bombonera. TyC Sports informó que esa posibilidad está siendo analizada, mientras la agenda de AFA continúa señalando al Monumental como sede.

El encuentro del 6 de octubre sí tendrá un componente particular: Lionel Messi fue convocado especialmente para participar del último amistoso de esa serie, frente a Benín. Será la presentación prevista como despedida del capitán con la camiseta de la Selección Argentina. La propia AFA confirmó que Messi estará disponible para ese compromiso.

Por otro lado, la nueva fachada forma parte de una transformación de mayor escala. River continúa trabajando en el proyecto de ampliación y techado del Monumental, que contempla una quinta bandeja y una capacidad proyectada de aproximadamente 101.000 espectadores. Infobae y Bolavip señalan que actualmente avanzan distintas etapas estructurales vinculadas a ese plan.

La iluminación de la Sívori aparece así como una modificación visible dentro de un proyecto mucho más amplio que continuará desarrollándose durante los próximos años.