El debate por el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sumó un nuevo capítulo en Santa Fe luego de las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro y la respuesta del dirigente Eduardo Toniolli.

Pullaro había señalado que la suspensión de las PASO nacionales podía ser evaluada, aunque marcó una diferencia con el sistema electoral santafesino. Según explicó, mientras considera que las primarias nacionales fueron utilizadas en pocas oportunidades y representan un costo importante, en Santa Fe funcionan como una herramienta para definir candidaturas.

A partir de esa postura, Toniolli cuestionó públicamente la posición del mandatario provincial. Según la nota fuente, el dirigente planteó objeciones al criterio utilizado por Pullaro respecto del mecanismo electoral.

El debate se da en un contexto de discusión nacional sobre una posible modificación del sistema electoral. Desde el Gobierno nacional se impulsan cambios sobre las PASO, mientras distintos sectores políticos plantean posiciones diferentes sobre la utilidad, el costo y el funcionamiento de las primarias.

Por un lado, quienes respaldan la suspensión de las elecciones internas abiertas sostienen que el mecanismo tuvo un uso limitado a nivel nacional y que implica un gasto significativo para el Estado. Esa es la postura expresada por Pullaro respecto del esquema nacional.

Por otro lado, sectores opositores cuestionan que una modificación del sistema pueda reducir instancias de participación interna dentro de los partidos políticos y afectar la competencia entre espacios.

En Santa Fe, la discusión tiene características particulares porque la provincia mantiene su propio régimen electoral y distintos dirigentes han defendido el uso de las primarias para resolver internas partidarias.

Según indicaron fuentes políticas, el debate continuará vinculado a la discusión legislativa nacional y a las definiciones que adopten los distintos bloques frente a una eventual reforma electoral.

Por ahora, el intercambio entre Toniolli y Pullaro refleja las diferentes posiciones dentro del escenario político santafesino sobre el futuro de las PASO y el rol que deben tener en próximos procesos electorales.