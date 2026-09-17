Rodrigo Enríquez y Santino Menin sumaron una nueva medalla para la delegación argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Según el resultado informado este jueves, la dupla nacional se quedó con el oro en la final del Doble Peso Ligero Masculino (2XML), disputada en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

El registro comunicado para los argentinos fue de 6 minutos, 19 segundos y 78 centésimas. Al momento de esta publicación, ese tiempo y la clasificación definitiva de la final todavía no habían sido incorporados por las principales fuentes externas consultadas, por lo que permanecen como versión no confirmada de manera independiente.

La participación de ambos en la definición sí estaba confirmada oficialmente. El programa difundido por el Comité Olímpico Argentino ubicaba a Enríquez y Menin entre los finalistas del doble peso ligero masculino en la jornada de este jueves, dentro del programa de remo desarrollado desde las 9 en la Costanera Este.

Además, la dupla había mostrado un buen rendimiento durante la instancia clasificatoria. Enríquez y Menin ganaron su serie con un tiempo de 6:15.72 y obtuvieron el pase a la definición por las medallas. La embarcación uruguaya de Mauricio López y Emanuel González había terminado tercera en esa misma serie con 6:18.84.

Para Menin, la competencia de este jueves llegó apenas 24 horas después de subir al podio en otra modalidad. El miércoles obtuvo la medalla de plata en el Individual Peso Ligero Masculino, donde completó los 2.000 metros en 7:10.85 y finalizó a 1.12 segundos del uruguayo Felipe Klüver.

El remo forma parte del programa deportivo que se desarrolla en la Laguna Setúbal, donde están previstas 17 pruebas entre categorías femeninas, masculinas y mixtas durante los Juegos.

Según el parte que dio a conocer el resultado, la victoria de Enríquez y Menin significó además la primera medalla dorada argentina de la jornada. Ese dato deberá contrastarse con la actualización completa de los resultados del día debido a que distintas disciplinas se estaban disputando de manera simultánea.

La actuación de la dupla vuelve a colocar al remo entre las disciplinas que aportan medallas para Argentina en Santa Fe 2026. La clasificación completa y las diferencias respecto de las restantes embarcaciones permitirán dimensionar con mayor precisión el desarrollo de la final cuando sean difundidas oficialmente.