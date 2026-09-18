La Selección Argentina podría volver a jugar en la Bombonera durante la próxima ventana internacional. El amistoso frente a Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre, aparece como candidato a cambiar de escenario y trasladarse desde el Monumental hacia el estadio de Boca Juniors.

Por el momento, sin embargo, se trata de una versión no confirmada. La Asociación del Fútbol Argentino había anunciado oficialmente el 14 de septiembre que el encuentro se disputaría en la cancha de River y, hasta este viernes 18, tanto la publicación original como la agenda institucional de la AFA mantienen al Monumental como sede.

Según información difundida en las últimas horas, los dirigentes analizan modificar la localía del segundo compromiso de la Selección en esta serie de amistosos. La Bombonera es el escenario mencionado con mayor fuerza, aunque todavía resta una comunicación formal. Tampoco fueron informados oficialmente los motivos por los cuales se estudia la modificación.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene antecedentes recientes en el estadio Alberto J. Armando. En marzo de este año disputó allí dos encuentros internacionales antes del Mundial: venció 2-1 a Mauritania y posteriormente superó 5-0 a Zambia.

La agenda prevista para el seleccionado contempla tres partidos en pocos días. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el sábado 3 llegará el compromiso frente a Burkina Faso y el martes 6 jugará ante Benín en el Monumental. Ese último encuentro estará vinculado con la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Además, esta ventana internacional estará atravesada por las sanciones impuestas por FIFA después de los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. El organismo estableció una restricción del 50% del público para partidos como local de Argentina, aunque la ejecución de una de las dos medidas quedó suspendida bajo un período probatorio. También fueron sancionados Leandro Paredes con diez partidos, Nahuel Molina con siete, Thiago Almada con uno y Roberto Ayala con tres.

En este marco, el punto principal continúa siendo la sede. Mientras distintas versiones ubican a la Bombonera como alternativa concreta, la información institucional disponible todavía señala al Monumental. Una eventual modificación deberá ser comunicada por la AFA antes del encuentro del 3 de octubre.





