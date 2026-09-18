Argentina afronta este viernes 18 de septiembre una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con participación en distintas disciplinas individuales y colectivas y varias posibilidades de ampliar su cosecha de medallas.

La delegación nacional llegó al comienzo del día con 101 preseas: 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Brasil encabezaba la clasificación con 117 medallas y 41 títulos, mientras Colombia aparecía detrás de Argentina con 30 oros.

La actividad comenzó durante la mañana. En pentatlón moderno, Catalina Serio y Franco Serrano participan del relevo mixto, cuya primera instancia se inició a las 8 en Rosario. También hay presencia nacional en golf, tiro deportivo, remo y ciclismo de ruta.

Uno de los puntos a seguir es el triatlón. El programa oficial de Santa Fe 2026 ubica a las 9 la competencia de relevos mixtos en la Costanera Este de la capital provincial. La formación argentina está integrada por Moira Miranda, Tiago Muñoz, María Vargas y Tadeo Baruffato.

El remo también concentra definiciones desde la mañana, con cinco finales que incluyen representantes nacionales. En ciclismo de ruta, las mujeres compiten desde las 9 y la prueba masculina está programada desde las 12.30. A esto se suman esgrima, equitación, skateboarding, tiro y vela.

Durante la tarde, el hockey tendrá dos presentaciones frente a Chile. Las Leonas jugarán desde las 14 y Los Leones lo harán a las 16 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. El seleccionado masculino argentino llega después de vencer 22-0 a Perú y 4-1 a Brasil.

Además, el rugby 7 comienza su participación en Rosario. El conjunto femenino tiene encuentros ante Perú y Chile, mientras el masculino se medirá con Paraguay y Perú.

Rafaela tendrá otra de las concentraciones de interés con las finales de boxeo. La programación difundida incluye presencia argentina en distintas categorías y la actividad general comenzará durante la tarde en el Invencible Rafaela.

La jornada continuará a las 19.30 con Argentina frente a Uruguay por el torneo femenino de handball en Santa Fe. Más tarde, desde las 20.30 según la programación oficial, el seleccionado femenino de sóftbol enfrentará a Venezuela en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.

Los resultados de este viernes irán modificando el medallero y determinarán nuevas clasificaciones en disciplinas que durante el fin de semana ingresarán en etapas decisivas.