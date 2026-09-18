Argentina afronta 15 deportes en los Juegos Suramericanos
Argentina afronta este viernes 18 de septiembre una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con participación en distintas disciplinas individuales y colectivas y varias posibilidades de ampliar su cosecha de medallas.
La delegación nacional llegó al comienzo del día con 101 preseas: 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Brasil encabezaba la clasificación con 117 medallas y 41 títulos, mientras Colombia aparecía detrás de Argentina con 30 oros.
La actividad comenzó durante la mañana. En pentatlón moderno, Catalina Serio y Franco Serrano participan del relevo mixto, cuya primera instancia se inició a las 8 en Rosario. También hay presencia nacional en golf, tiro deportivo, remo y ciclismo de ruta.
Uno de los puntos a seguir es el triatlón. El programa oficial de Santa Fe 2026 ubica a las 9 la competencia de relevos mixtos en la Costanera Este de la capital provincial. La formación argentina está integrada por Moira Miranda, Tiago Muñoz, María Vargas y Tadeo Baruffato.
El remo también concentra definiciones desde la mañana, con cinco finales que incluyen representantes nacionales. En ciclismo de ruta, las mujeres compiten desde las 9 y la prueba masculina está programada desde las 12.30. A esto se suman esgrima, equitación, skateboarding, tiro y vela.
Durante la tarde, el hockey tendrá dos presentaciones frente a Chile. Las Leonas jugarán desde las 14 y Los Leones lo harán a las 16 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. El seleccionado masculino argentino llega después de vencer 22-0 a Perú y 4-1 a Brasil.
Además, el rugby 7 comienza su participación en Rosario. El conjunto femenino tiene encuentros ante Perú y Chile, mientras el masculino se medirá con Paraguay y Perú.
Rafaela tendrá otra de las concentraciones de interés con las finales de boxeo. La programación difundida incluye presencia argentina en distintas categorías y la actividad general comenzará durante la tarde en el Invencible Rafaela.
La jornada continuará a las 19.30 con Argentina frente a Uruguay por el torneo femenino de handball en Santa Fe. Más tarde, desde las 20.30 según la programación oficial, el seleccionado femenino de sóftbol enfrentará a Venezuela en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.
Los resultados de este viernes irán modificando el medallero y determinarán nuevas clasificaciones en disciplinas que durante el fin de semana ingresarán en etapas decisivas.