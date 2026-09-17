La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y sus bajos requerimientos de mantenimiento. Entre los distintos consejos caseros que circulan para su cuidado aparece el uso de cáscaras de naranja secas dentro de la maceta, una práctica que puede aprovechar residuos orgánicos pero que requiere precauciones.

La planta, conocida durante años como Sansevieria y actualmente clasificada dentro del género Dracaena, necesita principalmente un sustrato con buen drenaje. Especialistas en horticultura coinciden en que debe dejarse secar la tierra entre riegos y que uno de sus principales problemas es el exceso de humedad, que puede provocar pudrición de las raíces.

Las cáscaras de naranja pueden incorporar materia orgánica durante su descomposición. Sin embargo, no reemplazan un fertilizante formulado y tampoco existe evidencia de que su colocación directa en la maceta produzca un beneficio específico para la lengua de suegra.

De hecho, la alternativa más segura es incorporar las cáscaras a un compost junto con otros residuos orgánicos y utilizar el material una vez completado el proceso. La University of Georgia Extension recomienda equilibrar los restos cítricos con otros componentes y compostarlos antes de incorporarlos al suelo.

Otro de los beneficios atribuidos a este método está relacionado con el control de insectos. Algunas recomendaciones populares sostienen que el aroma de los cítricos podría ahuyentar hormigas, mosquitos u otras plagas.

Sin embargo, esta afirmación debe tomarse como una versión no confirmada para el uso de cáscaras comunes. La entomóloga Gabrielle LaTora explicó que existe poca evidencia científica de que las cáscaras de cítricos funcionen como repelente. Los aceites esenciales concentrados pueden tener ese efecto, pero la concentración presente naturalmente en una cáscara es mucho menor.

Quienes de todos modos decidan utilizar cáscaras directamente en una maceta deberían hacerlo en cantidades mínimas. Es conveniente retirar completamente los restos de pulpa, secarlas, cortarlas en pequeños fragmentos y evitar colocarlas sobre las raíces.

Además, no deberían utilizarse frescas ni húmedas, ya que la lengua de suegra requiere un sustrato aireado y que pueda secarse entre riegos. Tampoco conviene formar capas de residuos orgánicos que dificulten el drenaje.

En primavera y verano, cuando la planta atraviesa su período de mayor crecimiento, también puede utilizarse un fertilizante apropiado y en dosis moderadas. En este marco, las cáscaras pueden considerarse una forma de reutilizar residuos domésticos, pero no constituyen un tratamiento indispensable para mantener saludable a la planta.