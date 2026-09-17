El crecimiento del Como 1907 en el fútbol italiano no estuvo acompañado solamente por inversión y resultados deportivos. El club estructuró durante los últimos años una metodología de trabajo que intenta integrar al entrenador, la dirigencia, los especialistas en datos y el área de reclutamiento dentro de un mismo proceso de decisión.

Uno de sus mecanismos más particulares ocurre antes de cada partido. Según explicó el presidente Mirwan Suwarso, Cesc Fàbregas prepara un documento denominado “Game Plan” y lo entrega a la conducción aproximadamente 24 horas antes de salir a jugar. Allí establece cómo pretende construir los ataques, qué movimientos espera de sus futbolistas y cuál será la función de cada pieza dentro del planteo.

El objetivo es que quienes toman decisiones dentro del club puedan analizar posteriormente el desarrollo del encuentro sin limitar la evaluación al marcador. Por ejemplo, un delantero puede cumplir la tarea asignada aun sin convertir si su movimiento permitió liberar espacios para otros compañeros.

Después de cada presentación, Fàbregas realiza otro informe comparando lo planeado con lo ocurrido. Paralelamente, el departamento de datos desarrolla su propia evaluación. Entre los indicadores utilizados aparece el xG —goles esperados—, herramienta que permite estimar la calidad de las situaciones generadas. Suwarso sostuvo que incluso un empate puede recibir una evaluación favorable internamente si determinados indicadores superaron los objetivos establecidos antes del partido.

El mismo enfoque se traslada al mercado de pases. La conducción denomina “Senado” al grupo encargado de analizar incorporaciones. De acuerdo con la explicación institucional, primero intervienen los datos, luego se estudian aspectos deportivos, conductuales y económicos y finalmente participa el cuerpo técnico. El porcentaje exacto que tiene cada variable surge de la descripción realizada por la dirigencia y no cuenta con una auditoría independiente conocida.

El proyecto también busca reducir su dependencia exclusiva de los ingresos generados por el fútbol. Para eso utiliza la ubicación del club sobre el Lago de Como como parte de una estrategia vinculada al turismo, la hospitalidad, el merchandising y las alianzas comerciales.

La evolución deportiva ofrece el marco para entender esa transformación. El club fue adquirido por SENT Entertainment en 2019, consiguió regresar a la Serie A en 2024 y terminó cuarto en la campaña 2025/26. Esa posición le permitió ingresar a la Champions League 2026/27, primera participación europea de su historia.

Con Fàbregas al frente y futbolistas como Nico Paz dentro del proyecto, el desafío ahora será comprobar si una estructura pensada para reducir la improvisación puede sostener sus resultados cuando aumenten las exigencias deportivas y financieras.





