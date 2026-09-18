Xavi Hernández comenzó a tomar sus primeras decisiones al frente de la selección de Países Bajos y una de ellas tuvo como protagonista a Memphis Depay. El delantero de Corinthians quedó fuera de la nómina de 26 futbolistas para los primeros cuatro partidos de la UEFA Nations League, en la primera convocatoria confeccionada por el entrenador español.

La ausencia tiene relevancia por los antecedentes del atacante con la camiseta neerlandesa. A sus 32 años, Depay es el máximo goleador histórico del seleccionado, con 55 tantos en 112 encuentros internacionales. Sin embargo, su participación en el último Mundial había disminuido y actuó principalmente desde el banco de suplentes. Reuters indicó que su exclusión de esta convocatoria era una posibilidad que ya se contemplaba antes de conocerse oficialmente la lista.

La decisión se produjo apenas dos días después de un episodio que tuvo fuerte repercusión en Sudamérica. En la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Corinthians perdió 1-0 ante Estudiantes en São Paulo. En tiempo adicional, el conjunto brasileño dispuso de un penal para igualar el partido, pero Depay envió su remate por encima del arco y el equipo argentino aseguró su clasificación.

Pese a la proximidad entre ambos acontecimientos, hasta el momento no existe confirmación de que el penal haya incidido en la decisión de Xavi. La comunicación oficial de Países Bajos no explicó individualmente la ausencia de Depay. El entrenador solamente señaló que eligió 26 jugadores para contar con alternativas durante una ventana internacional que tendrá cuatro encuentros y para poder evaluar de cerca al plantel en sus primeras semanas de trabajo.

Además, Depay no es el único futbolista con experiencia que quedó afuera. Tampoco fueron citados Wout Weghorst, Marten de Roon y Guus Til. Por otro lado, Xavi mantuvo a referentes como Virgil van Dijk y sumó como debutantes a Ruben van Bommel, delantero del PSV, y Gjivai Zechiël, mediocampista de Feyenoord.

El ciclo comenzará oficialmente el jueves 24 de septiembre ante Alemania, en Ámsterdam. Luego Países Bajos visitará a Serbia el 27 de septiembre y a Grecia el 1 de octubre, mientras que cerrará esta primera ventana recibiendo nuevamente a Serbia el 4 de octubre.

En este marco, la principal incógnita estará puesta en el futuro internacional de Depay. Por ahora, la única certeza es que Xavi decidió iniciar su etapa sin el goleador histórico. Determinar si se trata de una ausencia circunstancial o de un cambio más profundo dentro del seleccionado dependerá de las próximas convocatorias.