El Torneo Clausura 2026 entra desde este viernes 18 de septiembre en su décima fecha, una jornada que tendrá 15 partidos distribuidos hasta el lunes 21 y que puede empezar a definir posiciones importantes en las dos zonas de la Liga Profesional.

La actividad comenzará a las 18:00 con Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Defensa y Justicia, por la Zona A. Más tarde, desde las 21:15, Racing recibirá a Sarmiento en Avellaneda por la Zona B. La programación fue confirmada oficialmente por la Liga Profesional.

El sábado tendrá cinco encuentros. Gimnasia de La Plata recibirá a Banfield a las 14:30 y, simultáneamente, Gimnasia de Mendoza enfrentará a Deportivo Riestra. A las 16:45 será el turno de Unión e Independiente en Santa Fe. River jugará ante Huracán desde las 19:00 en el Monumental, mientras que Instituto y Talleres cerrarán el día a partir de las 21:15.

La jornada del domingo tendrá como uno de sus principales atractivos el encuentro entre San Lorenzo y Boca. El partido comenzará a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación.

Además, Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors a las 17:00, al mismo tiempo que Platense enfrentará a Newell's. Belgrano jugará con Estudiantes de Río Cuarto desde las 19:15 y Vélez-Tigre disputarán el interzonal a las 21:30.

El lunes se completará la fecha. Aldosivi recibirá a Atlético Tucumán a las 14:30, Barracas Central enfrentará a Independiente Rivadavia desde las 19:00 y Lanús cerrará la jornada ante Estudiantes de La Plata a las 21:15.

La décima fecha comienza con Instituto como líder de la Zona A con 19 puntos, seguido por Vélez y Defensa y Justicia, ambos con 17. Boca suma 14 unidades e Independiente también tiene 14. En la Zona B, Argentinos Juniors ocupa el primer lugar con 18, mientras que Sarmiento y Gimnasia de La Plata tienen 16. River aparece con 13 puntos y Racing se encuentra último con cinco.

En este marco, cada resultado empieza a tener mayor peso. El formato establece que los ocho primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, por lo que la pelea no sólo pasa por los primeros lugares sino también por ingresar entre los clasificados.

La fecha también permitirá observar si Instituto y Argentinos pueden sostener sus liderazgos y cómo responden Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing en una etapa del torneo donde comienza a reducirse el margen para recuperar puntos.