Un camionero fue asaltado y privado de su libertad durante la madrugada de este miércoles en la Ruta Nacional 33, a la altura de Sanford, en un hecho investigado bajo la modalidad conocida como robo de camiones o “piratería del asfalto”.

Según la información difundida, un grupo de delincuentes interceptó al conductor mientras circulaba con un camión Scania G410 radicado en la provincia de Río Negro. Los atacantes habrían utilizado un automóvil para detener la marcha del transporte y luego ingresaron a la cabina tras romper uno de los vidrios.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el camionero fue golpeado y posteriormente trasladado contra su voluntad. Los delincuentes lo habrían encapuchado y utilizado elementos para impedir que pudiera identificar el recorrido realizado.

Luego de varias horas, el conductor fue abandonado en una zona rural, mientras los autores escapaban con el camión. La versión difundida indica que el objetivo principal del robo habría sido la unidad y no la carga transportada.

Horas más tarde, personal de la Guardia Rural Los Pumas de Firmat encontró el semirremolque térmico abandonado a la vera de la Ruta Nacional 33, cerca del cruce con la Ruta Provincial 93.

El equipo transportaba muebles de algarrobo, que permanecían en el interior del furgón. Según se informó, la carga no habría sido sustraída, mientras que el tractor Scania continuaba sin ser localizado.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que los delincuentes podrían haber continuado la fuga hacia la provincia de Córdoba. Sin embargo, esa línea de investigación todavía no fue confirmada oficialmente.

Además, el hecho se suma a otros episodios similares registrados en rutas de Santa Fe y Córdoba durante los últimos meses. La modalidad analizada por los investigadores consiste en el robo de camiones completos, con posterior abandono de semirremolques o cargas.

Por el momento, no está establecido cuál sería el destino de los vehículos sustraídos. Entre las hipótesis se evalúa si pueden ser utilizados para repuestos, comercializados de manera ilegal u otro tipo de circuito delictivo.

La investigación continuará con la búsqueda del camión y el análisis de cámaras, testimonios y otros elementos que permitan identificar a los responsables.