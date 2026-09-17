MSU Agro avanza con nuevas incorporaciones de personal para su planta de procesamiento de maní ubicada en Rufino, uno de los proyectos agroindustriales de mayor escala desarrollados en los últimos años en el sur de Santa Fe.

De acuerdo con la convocatoria conocida este jueves, la búsqueda tendría como objetivo cubrir 40 puestos de trabajo. La cantidad constituye, por el momento, una versión no confirmada de manera independiente a través del portal oficial de empleo de la compañía, que actualmente no detalla búsquedas activas ni discrimina ese número de vacantes.

La empresa sí viene realizando durante 2026 diferentes convocatorias para trabajar en las instalaciones de Rufino. Entre los perfiles difundidos estuvieron puestos vinculados con producción, procesos, supervisión, seguridad alimentaria, compras y comercialización.

En distintas publicaciones, MSU Agro indicó que los interesados podían residir en Rufino, Venado Tuerto o localidades de la región y utilizar el correo [email protected] para presentar sus antecedentes. Algunas búsquedas requerían formación profesional y experiencia específica, mientras que otras estaban relacionadas directamente con la operación industrial.

La planta está ubicada sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 560. Durante este año comenzó a recibir la producción de maní proveniente de la región de Rufino, Lazzarino y Amenábar, luego de varios años de construcción y desarrollo del proyecto.

El emprendimiento fue anunciado originalmente en 2022. Las estimaciones de inversión y empleo fueron modificándose a medida que avanzó el proyecto: inicialmente se mencionaron más de 400 puestos entre directos e indirectos, mientras que publicaciones posteriores ubicaron el empleo directo en valores inferiores.

Además, durante diciembre de 2025 se informó que la primera etapa había demandado una inversión cercana a los 70 millones de dólares y que la capacidad proyectada de procesamiento rondaría las 60.000 toneladas de maní anuales.

En este marco, la incorporación de trabajadores resulta relevante no sólo para Rufino sino también para otras localidades del departamento General López, debido al movimiento vinculado con transporte, servicios, producción agropecuaria y tareas industriales.

Para quienes estén interesados en incorporarse, se recomienda consultar los canales oficiales de MSU Agro antes de enviar documentación, ya que los puestos disponibles y los requisitos pueden modificarse durante el proceso de selección.