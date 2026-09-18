La Guardia Provincial de Venado Tuerto secuestró una dosis de Tusi y una pequeña cantidad de marihuana durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta 15, en cercanías de Armstrong.

El procedimiento se llevó adelante el jueves por la tarde en el marco de un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Santa Fe y Córdoba, con controles establecidos en distintos puntos limítrofes entre ambas provincias.

Según informó la fuerza de seguridad, el personal de la Guardia Provincial procedió a requisar una pick up durante el control y encontró entre las pertenencias del conductor una dosis de Tusi y marihuana en escasa cantidad.

Tras el hallazgo, los efectivos realizaron el secuestro del material y trasladaron al conductor hasta la Comisaría 3ª de Armstrong. La persona quedó detenida a disposición del fiscal interviniente, quien deberá determinar las medidas correspondientes dentro de la investigación.

Hasta el momento no se difundió la identidad del conductor ni se informó la cantidad exacta de sustancias secuestradas. Tampoco fueron comunicados los resultados de eventuales pericias sobre la composición de la sustancia identificada como Tusi.

El Tusi, conocido popularmente como “cocaína rosa”, es una sustancia sintética cuya composición puede variar. Especialistas advierten que puede contener diferentes componentes psicoactivos, aunque la confirmación depende de análisis químicos realizados sobre cada muestra.

Además, organismos vinculados a la salud pública han señalado los riesgos asociados al consumo de sustancias sintéticas por sus posibles efectos sobre el sistema nervioso central.

El operativo forma parte de las acciones de control que desarrollan las fuerzas de seguridad en corredores viales estratégicos de la región. Por el momento, la causa continúa bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación.