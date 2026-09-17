La Municipalidad de Venado Tuerto quedó habilitada para avanzar con la adquisición de un predio perteneciente al Moto Club local, con el objetivo de incorporar nuevas tierras al programa habitacional Nuestro Terreno. La operación comprende aproximadamente 6,2 hectáreas y, según la información difundida tras la aprobación legislativa, supera los 550 millones de pesos.

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo a concretar la compra. La adquisición también fue informada por otros medios de la ciudad, que señalaron que el inmueble está ubicado en el sector de calle Neuquén y será incorporado al Banco de Tierras municipal.

El concejal Santiago Meardi explicó que el propósito es generar suelo disponible para próximas etapas de Nuestro Terreno. Según indicó, el programa ya permitió el acceso a terrenos a más de 500 familias, una cifra aportada por el propio edil.

Parte de los recursos destinados a la operación provendrán, de acuerdo con la explicación oficial, del Fondo de Tierras, integrado entre otras fuentes por las cuotas abonadas por adjudicatarios de lotes entregados anteriormente.

El terreno no estará disponible inmediatamente para nuevos sorteos. Antes deberán completarse diferentes procedimientos administrativos y urbanísticos, entre ellos la escrituración, subdivisión y ejecución de la infraestructura necesaria.

Meardi estimó que aproximadamente cuatro de las 6,2 hectáreas podrían ser urbanizables. Esa superficie deberá reducirse posteriormente para contemplar calles, espacios públicos, sectores comunitarios y otras áreas exigidas en un desarrollo urbano. Todavía no existe una cifra oficial sobre la cantidad definitiva de lotes que podrían generarse.

La operación tendrá además consecuencias para el Moto Club Venado Tuerto. Su presidente, Cristian Zarich, confirmó que la entidad pretende utilizar los fondos obtenidos por la venta para adquirir un campo de aproximadamente 20 hectáreas, después de varios años de búsqueda, y trasladar allí las actividades vinculadas con el deporte motor.

En este marco, el acuerdo vincula dos proyectos: por un lado, la ampliación del Banco de Tierras municipal y, por otro, la relocalización del circuito actualmente utilizado por la institución.

Nuestro Terreno continúa actualmente con distintas etapas de adjudicación. El propio Municipio informó a comienzos de septiembre la entrega de documentación de 22 lotes correspondientes a la quinta edición del programa, sobre un total de 75 sorteados.

Por otro lado, aún resta conocer el cronograma para urbanizar el nuevo inmueble, el costo que demandará dotarlo de servicios y la cantidad definitiva de parcelas que podrán incorporarse a futuros sorteos.