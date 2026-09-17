Un automóvil terminó volcado dentro de una cuneta durante la mañana de este jueves 17 de septiembre en la ciudad de Venado Tuerto. Pese a las características del siniestro, la conductora pudo ser asistida y no sufrió lesiones de consideración.

El episodio ocurrió alrededor de las 08:18 en la zona de calle Güemes al 1200 y tuvo como protagonista a un Fiat Uno de color azul.

Por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el vehículo salió de la calzada y terminó dentro de la cuneta con sus cuatro ruedas hacia arriba. Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el despiste, por lo que cualquier hipótesis sobre las causas debe considerarse una versión no confirmada.

El automóvil era conducido por una mujer de 47 años. Cuando los Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, la automovilista ya estaba siendo asistida por profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Según la información disponible, el personal médico realizó una evaluación de la conductora y determinó que no presentaba lesiones de consideración. Por ese motivo, no fue necesario su traslado a un centro de salud y se dispuso el alta en el mismo lugar del accidente.

Además, los Bomberos trabajaron para comprobar que el automóvil y el sector no representaran riesgos para quienes circulaban por la zona.

Por otro lado, personal policial participó del procedimiento y realizó las actuaciones correspondientes. Los efectivos recabaron información vinculada al episodio y efectuaron tomas fotográficas para dejar documentado el estado en que quedó el vehículo y las condiciones del lugar.

No se informó sobre la participación de otros rodados ni de terceras personas en el accidente.

En este marco, las circunstancias que llevaron al Fiat Uno a abandonar la calzada permanecen sin establecer. Tampoco se difundieron, hasta el momento, datos sobre posibles desperfectos mecánicos o factores externos que pudieran haber intervenido.

La intervención de los distintos servicios de emergencia finalizó después de constatar que la conductora se encontraba en buen estado y que no existían riesgos inmediatos en el lugar.

El hecho quedó registrado dentro de las actuaciones policiales y se aguarda, en caso de corresponder, información complementaria que permita determinar con mayor precisión cómo ocurrió el vuelco.