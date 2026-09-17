Cecilia Dieleke cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con siete medallas y una actuación que la ubicó entre las principales protagonistas de la natación argentina. Con apenas 16 años, la bonaerense consiguió tres preseas doradas, tres plateadas y una de bronce entre pruebas individuales y relevos.

La competencia de natación se desarrolló en el Centro Acuático Provincial de Rosario, una de las sedes de los Juegos. Dieleke tuvo resultados destacados desde la primera jornada y mantuvo presencia en el podio durante todo el programa.

Su primera medalla dorada llegó en los 50 metros espalda. La argentina marcó 28 segundos y 38 centésimas e igualó en el primer puesto con la brasileña Etiene de Medeiros. Ese registro significó además un récord de competencia y una nueva marca argentina juvenil.

Un día después volvió a ganar. En los 100 metros espalda se impuso con un tiempo de 1 minuto y 61 centésimas, otra plusmarca del campeonato.

Dieleke sumó ese mismo día su tercer oro al integrar el equipo argentino vencedor en el relevo 4x100 metros combinado femenino junto con Laila Chain, Macarena Ceballos y Andrea Berrino.

La cosecha continuó en los 200 metros espalda. Allí finalizó segunda con 2m11s09, detrás de la también argentina Malena Santillán, que ganó la prueba. Además, Dieleke integró el relevo 4x100 libre femenino que obtuvo la medalla de plata.

En la jornada de cierre volvió a subir al podio con el equipo argentino de 4x100 combinado mixto. Junto con Santiago Grassi, Macarena Ceballos y Matías Chaillou consiguió el segundo puesto detrás de Brasil.

El medallero personal se completó con el bronce logrado en el relevo femenino 4x200 metros libre, junto a Delfina Dini, Laila Chain y Malena Santillán.

El resultado cobra relevancia por la edad de Dieleke y porque se produjo en una competencia de categoría absoluta. La nadadora de San Martín ya había tenido participación internacional en categorías juveniles y en Santa Fe 2026 compartió equipo con varios de los principales referentes de la natación nacional.

Además, su rendimiento se produjo dentro de una actuación colectiva destacada: la natación terminó con 28 medallas para Argentina, distribuidas en siete oros, ocho platas y 13 bronces.

Con el programa de natación ya finalizado, Dieleke cerró su paso por los Juegos con siete podios y dos récords de competencia en las pruebas de espalda.