La profesora Andrea Peretti pasó este 17 de septiembre por los estudios de Sonic TV, en el espacio “La Nota del Día”, y repasó su trayectoria docente, los cambios que atravesó la escuela en las últimas décadas y los desafíos que hoy plantean la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de los adolescentes.

Peretti, profesora de Historia, Lengua, Literatura y Castellano, contó que su vocación se fue construyendo a partir de docentes que marcaron su formación y de una afinidad creciente con las ciencias sociales y las humanidades. También recordó que estudió en Venado Tuerto y que comenzó su profesorado durante los últimos años de la dictadura militar, una etapa que dejó huellas en su manera de entender la enseñanza.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas. Peretti sostuvo que el problema no está en la herramienta en sí, sino en la forma en que la escuela, los docentes y los estudiantes aprendan a utilizarla. Señaló que uno de los desafíos actuales aparece cuando un alumno entrega un trabajo elaborado con IA sin haber incorporado realmente los contenidos.

En este marco, valoró estrategias como las defensas orales, las consignas que obligan a tomar una posición y las actividades en las que el estudiante debe explicar o aplicar lo que presentó por escrito. Según planteó, el objetivo no debería ser prohibir automáticamente la tecnología, sino encontrar mecanismos para que siga existiendo aprendizaje.

El debate ya forma parte de la agenda educativa. Durante 2026, Educ.ar ofreció capacitaciones para docentes sobre inteligencia artificial, ciudadanía digital y estrategias de integración pedagógica. Además, la Ciudad de Buenos Aires incorporó contenidos obligatorios vinculados con alfabetización en IA y protección digital para los niveles primario y secundario.

Peretti también describió cambios que observa en los adolescentes. Según su experiencia, actualmente resulta más difícil sostener la atención y despertar interés en algunos grupos, en un contexto atravesado por el uso del teléfono, modificaciones en los horarios de descanso y nuevas formas de relacionarse con el conocimiento. Aclaró, sin embargo, que no considera a la juventud apática, sino que entiende que sus intereses son diferentes y obligan al docente a revisar métodos y propuestas.

La lectura ocupó otro tramo de la entrevista. La profesora contó que mantiene el hábito de leer aproximadamente una hora por día y defendió la lectura como una práctica que influye en la escritura, la expresión y la capacidad de pensar. También destacó el trabajo de docentes que combinan clásicos con literatura juvenil para acercar los libros a los estudiantes.

Peretti se jubiló en 2022, aunque continúa vinculada con instituciones educativas, participa de charlas, acompaña proyectos, realiza viajes con estudiantes y da clases particulares. “Yo no me fui cansada de trabajar”, explicó al recordar su salida de las aulas.

En el cierre, volvió sobre una idea que atravesó toda la conversación: la escuela cambió y seguirá cambiando. Para Peretti, el desafío es adaptarse sin renunciar a la comprensión, la lectura, el pensamiento propio y el vínculo entre docentes y estudiantes.