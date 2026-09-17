Las cuentas públicas de Santa Fe correspondientes al primer semestre de 2026 abrieron una discusión entre el Gobierno provincial y sectores de la oposición por la situación fiscal. Los números oficiales muestran, al mismo tiempo, un resultado positivo en las operaciones corrientes y un déficit cuando se consideran el conjunto de ingresos y gastos provinciales.

Entre enero y junio, los ingresos corrientes alcanzaron los $6,998 billones, mientras que los gastos corrientes fueron de $6,950 billones. La diferencia dejó un ahorro corriente de $48.038 millones, según informó el Ministerio de Economía de Santa Fe.

Por otro lado, los ingresos totales del período ascendieron a $7.043.909 millones y el gasto total llegó a $7.761.649,24 millones. Esa diferencia determinó un resultado financiero negativo de $717.739,72 millones.

El diputado provincial Walter Agosto, exministro de Economía durante la gestión de Omar Perotti, puso el foco sobre este último indicador. Según su análisis, el déficit representa el 10,2% de los recursos totales y sería el más alto registrado durante un primer semestre en la última década. Además, indicó que los recursos aumentaron 1% interanual en términos reales, frente a una suba del gasto del 9,2%.

Desde el Gobierno de Maximiliano Pullaro respondieron poniendo el acento sobre la composición del gasto. La administración provincial sostiene que los recursos corrientes alcanzaron para financiar el funcionamiento habitual del Estado y que una parte importante del resultado financiero negativo está relacionada con la inversión en infraestructura.

Según la información oficial, el 70,26% del financiamiento del gasto de capital provino de disponibilidades acumuladas durante los ejercicios 2024 y 2025. Además, se utilizaron préstamos destinados a obra pública, convenios bancarios y recupero de anticipos. El Ejecutivo también informó que a junio no se registraban deuda flotante ni atrasos relacionados con el gasto de capital.

El punto que aparece en ambas lecturas es la reducción del ahorro corriente. Agosto sostiene que pasó de $500.492 millones durante el primer semestre de 2025 a $48.038 millones este año, una disminución real del 90,4%.

En este marco, el debate no está centrado únicamente en determinar si existe déficit, sino en diferenciar los indicadores utilizados. El resultado corriente sigue siendo positivo, mientras que el resultado financiero es negativo y una parte de la inversión está siendo financiada mediante recursos acumulados y otras fuentes.

La evolución del segundo semestre permitirá determinar si el ahorro corriente recupera margen, se mantiene en los niveles actuales o continúa reduciéndose, y qué proporción de las disponibilidades acumuladas seguirá utilizándose para financiar inversiones provinciales.