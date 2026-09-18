A casi un año del triple crimen ocurrido en Florencio Varela, la investigación sumó un nuevo detenido. Se trata de David Godoy, quien quedó a disposición de la Justicia y será indagado este viernes por el juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez.

La causa investiga el asesinato de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada en calle Chañar 702, en Florencio Varela.

Con la detención de Godoy, el expediente alcanzó los 16 detenidos. Según trascendió, el nuevo acusado habría estado presente al momento en que se cometieron los homicidios, aunque esa situación deberá ser establecida por la Justicia durante el avance de la investigación.

El juez Rodríguez dispuso extender el secreto de sumario hasta que se concrete la declaración indagatoria del sospechoso. Esta medida busca preservar elementos de prueba y evitar afectar las diligencias pendientes dentro del expediente.

La investigación comenzó luego del hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes y avanzó con distintas medidas judiciales que incluyeron allanamientos, detenciones y análisis de pruebas. Dentro de la causa se investiga una posible relación con organizaciones vinculadas al narcotráfico, una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por los investigadores.

Por otro lado, las defensas de los distintos acusados tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y cuestionar las pruebas incorporadas al expediente.

El triple crimen generó una fuerte repercusión nacional por la edad de las víctimas y por la complejidad de la investigación. Con la incorporación de un nuevo sospechoso, la Justicia continúa intentando determinar qué ocurrió aquella noche, cuál fue el grado de participación de cada imputado y quiénes tuvieron responsabilidad directa en los asesinatos.

La declaración de David Godoy será una nueva instancia dentro de una causa que continúa bajo secreto judicial.