Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Justicia previsional un nuevo planteo para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reliquide la pensión por viudez que percibe por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Además, solicitó el pago de retroactivos desde abril y cuestionó descuentos aplicados sobre el beneficio.

El reclamo fue realizado por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, luego de que ANSES restituyera provisoriamente la prestación en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El haber correspondiente a agosto fue liquidado por un monto bruto de $16.090.877,01.

Uno de los puntos centrales de la presentación es el pedido de retroactivos. La defensa sostiene que el organismo debería haber abonado las sumas correspondientes desde el 24 de abril de 2026, fecha en la que, según el planteo judicial, quedó firme la cautelar que ordenó restituir provisionalmente la pensión.

Además, Kirchner cuestionó un descuento del 20% aplicado por ANSES para recuperar fondos que el organismo considera percibidos indebidamente en períodos anteriores. Su representante legal sostiene que esa decisión no fue correctamente notificada y objeta el porcentaje utilizado. La validez de ese descuento permanece bajo discusión judicial.

Otro capítulo del conflicto es la bonificación por zona austral. ANSES decidió no incluirla en la nueva liquidación porque considera que la expresidenta, que actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires mientras cumple prisión domiciliaria, no reúne el requisito de residencia previsto para cobrar ese adicional.

La defensa plantea una interpretación diferente. Fernández Pastor sostuvo que Cristina Kirchner mantuvo su domicilio real y fiscal en Río Gallegos, pagó servicios de esa vivienda y realizó viajes periódicos a Santa Cruz durante los años en los que ocupó cargos nacionales. Esa posición deberá ser analizada dentro del expediente.

La normativa de zona austral establece una bonificación para jubilados y pensionados residentes en determinadas zonas de la Patagonia. Actualmente, ANSES la identifica como un adicional equivalente al 40% del haber previsional.

Por otro lado, la restitución de la pensión de viudez es provisoria. El Estado continúa cuestionando judicialmente la medida cautelar y la controversia sobre el derecho definitivo al beneficio todavía no está resuelta.

El nuevo planteo abre así otra discusión dentro del expediente: no solamente cuánto debe cobrar la expresidenta, sino desde qué fecha corresponde hacerlo, qué descuentos pueden aplicarse y si reúne las condiciones para percibir nuevamente el adicional por zona austral.