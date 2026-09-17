Un joven de 20 años oriundo de Rosario fue condenado este jueves a cuatro años de prisión efectiva por amenazas calificadas y comercio de estupefacientes, luego de un juicio abreviado homologado en los Tribunales de Melincué.

La causa se inició a partir de una denuncia por un episodio ocurrido el 17 de mayo de 2026 en barrio Centenario de Firmat, donde se investigaron amenazas calificadas por el presunto uso de un arma de fuego.

A partir de ese hecho, la Fiscalía avanzó con distintas medidas y solicitó una orden de allanamiento para intentar localizar el arma mencionada en la denuncia.

El procedimiento fue realizado posteriormente por personal del Departamento Operativo Región III de la Policía de Investigaciones, con colaboración del Grupo Táctico de la Unidad Regional VIII.

De acuerdo con la información disponible, el allanamiento se concretó en una vivienda de barrio Consorcio y se desarrolló sin incidentes.

Durante la requisa, los agentes secuestraron cinco teléfonos celulares, una tarjeta SIM, una balanza digital, dinero en efectivo, recortes de nylon y 17 envoltorios que contenían en total 23,7 gramos de marihuana.

Según la investigación, el fraccionamiento de la sustancia y otros elementos encontrados fueron incorporados como evidencia dentro de una causa por comercialización de estupefacientes.

En el lugar fueron aprehendidos el joven que posteriormente resultó condenado y un adolescente de 17 años. La situación del menor quedó bajo intervención de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.

El texto que dio origen a esta información presenta una redacción ambigua respecto de la situación de la madre del adolescente. Por ese motivo, no existen elementos suficientes para afirmar que la mujer también haya quedado detenida.

Por otro lado, los investigadores analizaron uno de los teléfonos celulares secuestrados. Según la investigación fiscal, de ese peritaje surgieron elementos que vincularon al joven con la venta de estupefacientes.

También se informó que habría mantenido contactos relacionados con distribución de drogas en otras localidades de la región. Ese punto constituye una versión no confirmada de manera independiente y surge de la información vinculada a la investigación.

Con los elementos incorporados al expediente, la fiscal de Firmat Ana Belén Stampella presentó un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado este jueves en Melincué.

De esta manera, el joven fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos incluidos en el acuerdo judicial.

La resolución cierra esta etapa del proceso respecto del imputado mayor de edad, mientras que la intervención vinculada al adolescente quedó bajo la órbita correspondiente a la Justicia de Menores.