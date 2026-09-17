Manchester City recibirá este jueves a Norwich City desde las 15.30, hora argentina, en el Etihad Stadium, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca comenzará la defensa del título frente a un rival del Championship que ya superó dos eliminatorias en la actual edición.

El encuentro podrá seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. El horario oficial fijado en Inglaterra es 19.30 y el partido cerrará la tercera ronda del certamen.

El City llega con cinco victorias consecutivas entre Premier League y Champions. En el torneo inglés ganó sus primeras cuatro presentaciones y, además, comenzó su participación europea con un 2-0 como visitante frente a Porto.

Sin embargo, Maresca anticipó modificaciones en la formación debido a la seguidilla de partidos. Phil Foden no podrá jugar por suspensión, mientras que Jérémy Doku continúa recuperándose de una lesión muscular. El entrenador también confirmó que algunos juveniles que trabajan habitualmente con el plantel profesional pueden tener su oportunidad.

En este marco, las alineaciones difundidas durante las últimas horas deben ser consideradas versiones no confirmadas. Una de las proyecciones publicadas este jueves incluye a Gerónimo Rulli; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Nico O’Reilly; Ayyoub Bouaddi y Mateo Kovacic; Allan, Iliman Ndiaye y Rayan Aït-Nouri; Antoine Semenyo.

Norwich, por otro lado, disputó siete encuentros en el Championship con tres victorias y cuatro derrotas, para sumar nueve puntos. El dato corrige algunas publicaciones que le atribuyeron cuatro triunfos en el campeonato. En la Copa de la Liga eliminó primero a MK Dons por 4-1 y posteriormente superó 2-1 a Cardiff City.

Para los Canaries también existe una formación probable, aunque todavía sin confirmación oficial: Kovačević; Stacey, McConville, Córdoba y Chrisene; McLean y Mattsson; Brooks, Diallo y Schwartau; Touré.

Ambos equipos no se enfrentan oficialmente desde 2022. Además de la clasificación, ya conocen qué habrá después: el ganador del cruce entre Manchester City y Norwich será local frente a Brighton en la cuarta ronda, prevista para la semana que comienza el 26 de octubre.