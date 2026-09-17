Atlético Mineiro consiguió una clasificación de alto impacto ante Santos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó 4-2 en la Arena MRV, igualó 4-4 el resultado global y posteriormente se impuso 3-1 en la definición por penales.

La serie había comenzado con ventaja para Santos, que ganó 2-0 el encuentro de ida en Vila Belmiro. Por eso, el conjunto de Belo Horizonte necesitaba imponerse por dos goles para llevar la llave a los penales.

El Galo comenzó la revancha con un gol de Bernard antes del primer minuto y consiguió sostener la presión. Reinier convirtió por duplicado, mientras que Tomás Cuello marcó sobre el cierre el tanto que permitió igualar la serie. Santos anotó mediante un gol en contra de Lyanco y otro de Gabigol.

En la definición desde los doce pasos apareció Gabriel Delfim. El arquero de Atlético Mineiro detuvo tres ejecuciones y fue determinante para el 3-1 que aseguró el pasaje a las semifinales.

Sin embargo, después del resultado deportivo, otra escena tomó protagonismo.

Durante los festejos, el Galo Doido, mascota de Atlético Mineiro, recorrió el campo en un cuatriciclo llevando detrás una figura inflable de una ballena, utilizada como representación de la mascota de Santos. Al llegar hasta el sector donde se encontraban los jugadores, el inflable terminó siendo pateado en medio de las celebraciones.

La secuencia se difundió rápidamente en redes sociales y se sumó a una serie de provocaciones realizadas por Atlético Mineiro después de conseguir la clasificación.

Además, desde las cuentas oficiales del club aparecieron publicaciones dirigidas a Santos y especialmente a Neymar. El delantero no pudo participar de la eliminatoria por una lesión, aunque había quedado involucrado en el cruce luego de intercambiar comentarios con hinchas del conjunto mineiro durante el partido de ida.

En este marco, el episodio puede encuadrarse dentro de las habituales cargadas posteriores a una eliminación, aunque las imágenes del inflable pateado generaron distintas interpretaciones y repercusiones.

Un dato que requiere precisión es que no se trataba, según los registros disponibles, de una persona vestida como la mascota de Santos, sino de una figura inflable utilizada durante la celebración.

Desde lo estrictamente deportivo, Atlético Mineiro continuará ahora su recorrido en la Copa Sudamericana. Su rival de semifinales surgirá de la serie entre Cienciano de Perú y Montevideo City Torque de Uruguay.

Santos, por otro lado, quedó eliminado después de haber llegado a la revancha con dos goles de ventaja y deberá concentrar su calendario en las competencias brasileñas.