Nicolás Varrone puso punto final de manera anticipada a su primera temporada completa en la Fórmula 2. El piloto argentino anunció que no disputará las tres últimas fechas del campeonato 2026 con Van Amersfoort Racing y dejó abierta la incógnita sobre cuál será su próximo desafío dentro del automovilismo internacional.

La decisión fue comunicada por el propio corredor durante la noche del miércoles 16 de septiembre. Varrone explicó que, luego de analizar la situación junto a su equipo de trabajo, resolvió no continuar con el calendario de la categoría. Además, anticipó que espera poder informar próximamente cuáles serán sus planes deportivos.

Hasta el momento no fueron informados públicamente los motivos específicos que llevaron a interrumpir el programa antes del cierre del campeonato. Por esa razón, cualquier relación con cuestiones económicas, resultados deportivos, contratos o eventuales propuestas para 2027 constituye una versión no confirmada.

La salida se produce cuando todavía quedan tres rondas por disputar. De acuerdo con el calendario oficial, la Fórmula 2 continuará en Bakú entre el 24 y el 26 de septiembre, luego viajará a Lusail, del 27 al 29 de noviembre, y concluirá en Yas Marina, del 4 al 6 de diciembre.

Varrone cerrará así su participación ubicado en el 20° puesto del campeonato con 15 puntos. Su actuación más destacada fue el cuarto lugar obtenido en la Sprint Race de Miami, mientras que en las carreras principales alcanzó el séptimo puesto en Montreal. También sumó un punto con el décimo lugar logrado en Monza.

El argentino había llegado a la Fórmula 2 después de desarrollar buena parte de su trayectoria internacional en pruebas de resistencia. Entre sus antecedentes se encuentra la victoria de clase en las 24 Horas de Le Mans y el título del FIA World Endurance Championship 2023 en LMGTE Am. Su incorporación a Van Amersfoort Racing para 2026 había significado el regreso a una temporada completa de monopostos.

Su último fin de semana con el equipo fue en Madrid. Allí sufrió un accidente durante la clasificación que condicionó su posición de largada. Posteriormente, en la Sprint Race, un contacto provocado por Kush Maini terminó enviándolo contra las defensas. Los comisarios determinaron que Maini fue responsable del incidente y lo sancionaron.

En este marco, el foco pasa ahora por conocer qué camino elegirá Varrone. Por el momento no existe un anuncio sobre su próxima categoría ni sobre una eventual continuidad en otro proyecto de monopostos o un regreso pleno a las competencias de resistencia.





