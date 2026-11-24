Un hombre de 33 años fue asesinado este martes 24 de noviembre por la tarde en la ciudad de Rosario, tras una discusión con su hermano menor que terminó en un ataque con arma blanca.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió alrededor de las 16:15 en un pasillo ubicado en Vera Mujica al 3900. Según el relato del padre de ambos, los hermanos mantuvieron una pelea que derivó en que el hermano menor apuñalara en el pecho a la víctima.

La herida provocó que el hombre de 33 años comenzara a sangrar y cayera al suelo. El agresor se retiró del lugar llevando el cuchillo con el que atacó.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar y el médico a cargo constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.

La Policía trabajó en la escena del crimen y luego trasladó el procedimiento a la Comisaría 21. Hasta el momento no se pudo determinar el paradero del sospechoso, quien permanece prófugo.

El caso está bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el responsable.

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