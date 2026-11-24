El martes 24 de noviembre, el legislador porteño Facundo Del Gaiso amplió la denuncia penal contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), por presunto lavado de dinero.

Foto: Redes sociales

La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo subrogado del juez Daniel Rafecas, y se fundamenta en la adquisición de una vivienda en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría. Según Del Gaiso, esta nueva operación refuerza las sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Beligoy desde 2018, cuando asumió su cargo en la AFA.

De acuerdo con registros oficiales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Beligoy figura como titular de una casa con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados, valuada fiscalmente en más de 6,5 millones de pesos y con un valor de mercado estimado entre 700.000 y 900.000 dólares.

A esta propiedad se suman otras inversiones inmobiliarias que están bajo la lupa judicial. Entre ellas, un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, adquirido por un valor declarado en escritura de 490.000 dólares, aunque su precio de mercado superaría los 900.000 dólares. También posee dos departamentos en un fideicomiso en La Plata, con un valor aproximado de 261.490 dólares.

Además, la denuncia menciona la compra de dos vehículos de alta gama: una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, valuada en unos 50.000 dólares, y un Jeep Compass modelo 2025, cuyo titular es la esposa de Beligoy, con un valor cercano a 35.000 dólares.

Del Gaiso señaló que la magnitud y la sucesión de estas adquisiciones en un corto período no se corresponden con los ingresos conocidos del denunciado. Por ello, solicitó investigar el origen de los fondos utilizados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones que les den apariencia de legalidad.

La denuncia inicial fue presentada el 16 de noviembre y se basa en documentos que revelaron movimientos patrimoniales significativos de Beligoy desde que asumió su cargo en la AFA, entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Las propiedades en La Plata están vinculadas a un emprendimiento de Abes Desarrolladora de Negocios SRL, empresa investigada por presuntas estafas y que afectó a otras figuras públicas. Por el momento, se desconoce el monto exacto pagado por las propiedades y vehículos, y la causa continúa en investigación.

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