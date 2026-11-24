El martes 24 de noviembre, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma rechazaron las recusaciones presentadas para apartarlos de la causa por la criptoestafa $LIBRA.

Foto: Redes sociales

Los planteos para apartar a los magistrados llegaron por caminos distintos. El imputado Mauricio Novelli solicitó el apartamiento de Ledesma debido a su pertenencia al consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), mientras que representantes de los damnificados pidieron apartar a Yacobucci por la designación de su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Los jueces consideraron que las recusaciones no se ajustaban a las causales previstas en el Código Procesal Penal, que exigen motivos objetivos y verificables, como parentesco directo con las partes, interés en el resultado del proceso, intervención previa en el caso o relaciones manifiestas de enemistad o amistad.

Ángela Ledesma aclaró que no participa en las deliberaciones internas del INECIP y que la mera pertenencia a ese consejo consultivo no implica interés en el resultado de la causa ni convierte a un magistrado en parte del proceso. Además, señaló que el INECIP no es parte en el expediente.

Por su parte, Guillermo Yacobucci argumentó que la designación de su hijo en un cargo público no genera una relación que condicione sus decisiones judiciales. Subrayó que el nombramiento respondió a criterios de idoneidad y no a un intento de influir en la causa.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ya había intervenido en el expediente sin que se presentaran objeciones a su composición. Las recusaciones se presentaron después de que el tribunal admitiera la queja de los damnificados para incorporarse al expediente, con la disidencia de Yacobucci.

Los representantes de los afectados indicaron que la recusación contra Yacobucci se basaba en un hecho sobrevenido, la designación de su hijo el 26 de septiembre, y no en cuestionamientos a su honorabilidad ni a su postura disidente en el tribunal.

La Corte Suprema y la Cámara de Casación han establecido que la recusación es un recurso excepcional y que sus causales deben interpretarse de forma restrictiva para garantizar la figura del juez natural, que protege tanto a las partes como a la sociedad.