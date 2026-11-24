Comienza juicio al detenido por asesinato en Villa Gobernador Gálvez
El martes 24 de noviembre comenzó el juicio contra el único detenido por el asesinato del fiambrero en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
Foto: Redes sociales
El acusado enfrenta cargos por su presunta participación en el homicidio ocurrido en esa ciudad. Durante la audiencia, el hermano de la víctima brindó un testimonio que aportó detalles sobre el rol del imputado en el hecho, señalándolo como "el conductor designado".
El proceso judicial avanza con la presentación de pruebas y declaraciones que buscan esclarecer las circunstancias del crimen. Hasta el momento, no se reportaron nuevas detenciones relacionadas con el caso.
El tribunal continuará con las audiencias para determinar responsabilidades y posibles condenas en los próximos días.
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