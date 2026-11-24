Dos cuerpos calcinados fueron encontrados el martes 24 de noviembre por la mañana dentro de un vehículo en un camino rural cercano a la ruta provincial 36, en la ciudad bonaerense de Zárate.

Foto: Redes sociales

Las autoridades locales y la Justicia iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio. Por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni detalles sobre la secuencia del crimen.

En el lugar del hallazgo, los investigadores secuestraron cuatro proyectiles de dos calibres diferentes. Estos elementos están siendo analizados en el marco de las pericias para reconstruir lo ocurrido.

La principal hipótesis apunta a que el doble crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Las autopsias sobre los cuerpos serán clave para establecer la causa y el momento de la muerte, y así avanzar en la investigación.

Por ahora, las autoridades continúan con las tareas para esclarecer el hecho y determinar si efectivamente está relacionado con disputas narco en la zona.

El caso generó preocupación en la comunidad local y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad de la región.

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