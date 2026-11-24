La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, expuso la semana pasada en Santiago de Chile durante la Jornada Nacional de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas.

El evento fue organizado por el Ministerio Público Fiscal chileno y reunió a referentes en la materia de ese país. En su presentación, Vranicich abordó el "Abordaje Estratégico de las Violencias Altamente Lesivas (VAL) en la Provincia de Santa Fe (Argentina)", dentro del panel "Rosario: la respuesta del sistema penal frente al crimen organizado".

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La Fiscal General explicó que compartió la experiencia santafesina en relación con la violencia y criminalidad organizada, con un enfoque particular en el departamento Rosario. Detalló la evolución, incremento y posterior descenso de las Violencias Altamente Lesivas, así como el modelo de persecución penal estratégica por objetivos priorizados que implementa el MPA.

"La conclusión a la que llegamos es que los Ministerios Públicos de distintos países tenemos desafíos idénticos", afirmó Vranicich, y agregó que por ello buscan fortalecer vínculos institucionales y avanzar en la colaboración.

Durante su visita, la funcionaria mantuvo encuentros con autoridades chilenas, entre ellas el Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, con quien dialogó sobre experiencias institucionales y propuestas para una agenda de trabajo conjunto.

También se reunió con el Fiscal Supranacional de Crimen Organizado, Miguel Ángel Orellana Pérez, y con el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Droga, Ignacio Castillo Val. Además, intercambió con referentes de las divisiones de Atención a Víctimas y Testigos y de Informática e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía Nacional chilena.

En el marco de la jornada, se presentó el tercer Informe de Crimen Organizado de Chile 2026, que aportó datos y análisis sobre la situación en ese país.

Fuente: parte de prensa oficial.

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