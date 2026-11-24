La sindicalista María Soledad Calle se presentó el martes 24 de noviembre en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos desmanejos en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social.

Foto: Redes sociales

Acompañada por su abogado Pablo Slonismqui, Calle entregó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini en el que rechazó las acusaciones sobre perjuicios económicos al gremio y negó incompatibilidades en la contratación de la empresa USEM S.A., de la cual fue directora suplente y poseía el 50% de las acciones.

La dirigente afirmó que su presencia buscaba acompañar la investigación, aclarar dudas y confirmar que no existieron irregularidades ni delitos, ni incompatibilidades en sus funciones dentro de la UOM ni en la unión de seccionales metalúrgicas.

Calle cuestionó que la causa se base en un supuesto perjuicio económico que, según ella, solo existe en la imaginación del tribunal. Defendió la creación de USEM S.A., fundada 82 días antes de firmar dos convenios con la UOM y la obra social OSUOMRA, y sostuvo que la empresa fue constituida con el objetivo comercial de prestar servicios administrativos y bancarios necesarios para el sistema fiduciario implementado por la UOMRA junto con el Banco de la Nación Argentina.

La sindicalista aclaró que la empresa no administraba los fondos del gremio ni de la obra social y reconoció que la decisión de contratar a USEM S.A. pudo haber afectado intereses, sin detallar cuáles.

Además, Calle se refirió a la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, ubicado debajo del inmueble donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad. Negó cualquier relación entre la adquisición y la causa judicial y afirmó que la compra se realizó con recursos propios y familiares declarados en blanco.

Sobre el uso previsto para el departamento, indicó que inicialmente quería impulsar una fundación dedicada a estudios sobre la industria y el trabajo, aunque señaló que las condiciones cambiaron y está evaluando qué hacer con el inmueble.

La investigación judicial continúa bajo la órbita del juez Ercolini, que analiza la vinculación de Calle con contratos entre la UOM, su obra social y la empresa USEM S.A., que podrían haber generado un perjuicio económico para el sindicato.

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