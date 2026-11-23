Una joven de 20 años fue detenida el lunes 23 de noviembre en Mar del Plata acusada de asesinar a su ex pareja, un hombre de 28 años, en un hecho ocurrido en el barrio Santa Rosa de Lima.

Foto: Redes sociales

La víctima, identificada como Ezequiel Garciano, fue encontrado con heridas de arma blanca en el abdomen tras un llamado al 911. Personal policial y el SAME acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento.

Según la investigación, la mujer, identificada como Soledad Portillo, modificó en varias ocasiones su versión sobre lo ocurrido. Inicialmente afirmó que Garciano se había autolesionado, pero esa versión fue descartada con el avance de la causa.

Las pericias y testimonios indicaron que la escena del crimen fue manipulada: se limpiaron rastros de sangre, se movieron objetos y se retiró el arma blanca del cuerpo. El informe preliminar señala que Garciano presentaba dos puñaladas en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y una herida punzante en el tórax.

Por disposición de la Fiscalía, Portillo fue aprehendida y trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán. Fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. La investigación está a cargo de la fiscal María Florencia Salas, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1.

Hasta el momento no se difundieron los resultados de la autopsia, que podrían aportar más detalles sobre las circunstancias del crimen.

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